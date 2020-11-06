أمريكا تدين «بشدة» هجوم PKK على البيشمركة وتجدد دعمها لأربيل وبغداد في استئصال الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الهجمات التي شنها مسلحو حزب العمال الكوردستاني PKK على قوات البيشمركة والقوى الأمنية التابعة لإقليم كوردستان، يومي الأربعاء والخميس في محافظة دهوك، مؤكدة دعم واشنطن لأربيل وبغداد في مساعيهما لاستئصال الإرهاب.

وقال كيل براون، نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في بيان طالعته : «تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي شنها حزب العمال الكوردستاني الإرهابي أمس (الأربعاء) على القوات الأمنية في إقليم كوردستان العراق».

أضاف البيان «سنبقى ثابتين في دعمنا لرئيس الوزراء العراقي الكاظمي وحكومة إقليم كوردستان في جهودهما لاستئصال الإرهاب».

وعبر المتحدث الأمريكي عن تعاطف وتعازي بلاده مع أسر شهداء وجرحى هذه الهجمات.

وكان مسلحو حزب العمال الكوردستاني PKK، شنوا الأربعاء، هجوماً على قوات البيشمركة ضمن حدود ناحية جمانكي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) 70 كم شمال محافظة دهوك .

وأوقع الهجوم شهيداً وعدداً من الجرحى في صفوف قوات البيشمركة.

كما أدى هجوم آخر من قبل الحزب الكوردي التركي في المنطقة نفسها على شرطة حماية النفط والغاز إلى إصابة 2 من أفرادها.

كما شن مسلحو PKK مساء الخميس ثاني هجوم على شرطة حماية النفط والغاز، خلال فترة 24 ساعة.

ولم يسفر هجوم الخميس عن خسائر في الأرواح، وفق المعلومات الواردة.