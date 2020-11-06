الأنواء الجوية العراقية : استنفار الجهود لرصد الهزات الأرضية

أكدت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق ، اليوم الجمعة ، أن العراق قريب من خط الزلازل ، مشيرة إلى استنفار الجهود لرصد وتسجيل الهزات الأرضية.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري ، إن “الهزة الأرضية في العراق لا يمكن التنبؤ بها، بسبب حركة القشرة الأرضية وتصادم الصفائح”.

وأضاف أن “الهيأة العامة مستنفرة جهودها الفنية منذ فترة طويلة، لمتابعة رصد وتسجيل الهزات الأرضية ، التي تزايدت في الآونة الأخيرة ، نتيجة قرب البلاد من الخط الزلزالي ، وخاصة في المناطق القريبة من إيران”، مشيراً إلى أن “الهيأة اتخذت إجراءات احترازية للمحافظة على سلامة المواطنين وابعادهم عن أماكن الخطر المعرضة للهزات الأرضية”.