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الكاظمي: الحكومة وضمن برنامجها تسعى الى تفعيل وتنشيط القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الحكومة وضمن برنامجها تسعى الى تفعيل وتنشيط القطاع الخاص.

وقال مكتب الكاظمي في بيان له، إن “رئيس مجلس الوزراء، التقى اليوم الخميس، وخلال تواجده في محافظة البصرة، عددا من النخب في المحافظة، واستمع الى المشاكل التي يعاني منها أهالي البصرة وعدد من شرائح المجتمع، والمقترحات الكفيلة التي تسهم في الارتقاء بواقع المحافظة”.

وقال الكاظمي وفقاً للبيان إن “محافظة البصرة عانت كثيرا بسبب الإهمال وضعف الخدمات المقدمة، على الرغم من كونها من المحافظات الغنية، ويفترض أن تتصدر الخدمات فيها”، مبينا أن “الحكومة تحرص على أن تستعيد البصرة عافيتها، وأن تنهض مجددا، وبنهوض البصرة ستنهض باقي المحافظات”.

ولفت الكاظمي الى أن “الحكومة وضمن برنامجها الذي صوّت عليه مجلس النواب، تسعى الى تفعيل وتنشيط القطاع الخاص، الذي يعد أحد المقومات الأساسية للنهوض بالاقتصاد العراقي، ويسهم في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة، من خلال توفير فرص العمل للشباب وتحريك عجلة السوق المحلية”.

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