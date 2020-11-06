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انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الجمعة، تسجيلها 997 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

واشارت الوزارة في بيان ،  ، الى انها اجرت 6786 فحصا جديدا ، 2073 في اربيل، 1512 في السليمانية، 167 في گرميان، 80 في رابرين، 2907 في دهوك، و47 في حلبجة.

موضحة انها سجلت 977 اصابة جديدة توزعت على النحو التالي : 342 في اربيل، 159 في السليمانية، 40 في گرميان ، 30 في رابرين، 406 في دهوك، و 20 في حلبجة.

كما أشارت الوزارة الى تعافي 430 مصابا وعلى النحو التالي : 104 في اربيل، 30 في السليمانية، 34 في گرميان، 0 في رابرين، 231 في دهوك، 31 في حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل (33) حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، 7 منهم في اربيل، 11 في السليمانية، 3 في رابرين، 2 في گرميان، 6 في دهوك، 4 في حلبجة.

وبهذا يبلغ اجمالي اعداد الاصابات بالوباء منذ تفشيه في الاقليم ولغاية الان 82605 مصابا، تعافى من بينهم 51680 فيما لا يزال 28309 قيد العلاج ، وتوفي 2616 مصابا.

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