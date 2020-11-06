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خبير عسكري: PKK يسعى لتحويل إقليم كوردستان إلى قاعدة له

أكد خبير عسكري، اليوم الخميس، أن حزب العمال الكوردستاني PKK يسعى لتحويل إقليم كوردستان إلى قاعدة له، كما حوّل كل مكان دخله إلى قاعدة خاصة به.

وقال قادر حسن : «لقد حوّل حزب العمال الكوردستاني PKK كلاً من شنگال ومخمور وقنديل والمناطق القريبة من رانية ومناطق أخرى إلى قواعد له، وينشر مسلحيه في كل منطقة يدخلها»، مشيراً إلى أن «مساعي PKK لزعزعة الاستقرار وهجماته الأخيرة تؤكد أنه أداة خارجية ضد كوردستان».

وأضاف «هجوم PKK الأخير كان بلا مبرر، ويجب على إقليم كوردستان أن يحافظ على أمنه واستقراره، لأنه ثمرة دماء الشهداء»، داعياً حزب العمال الكوردستاني إلى الإحساس بالمسؤولية وعدم فتح باب الاقتتال».

وشدد الخبير العسكري، أن العبوات الناسفة التي زرعها PKK والهجمات التي شنها يوم أمس كانت «عملاً إرهابياً».

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