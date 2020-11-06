زيارة خانقين الحبيبة زهرة المناطق الفيلية الحدودية

زار الأستاذ ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية والوفد المرافق له قضاء خانقين ضمن جولاته المستمرة إلى محافظة ديالى وغيرها من المحافظات العراقية من أجل الإطلاع والإطمئنان على أحوال القضاء وعشائره وأهاليه الكرام وتوحيد الجهود المبذولة في ترسيخ الأمن والإستقرار والتعايش والسلم المجتمعي ومنع الخروقات المتكررة لما يشكله القضاء عمقاً إستراتيجياً وجغرافياً وإجتماعياً وتأريخياً وثقافياً في مناطق المكون الفيلي وإمتداداته على طول الشريط الحدودي .

وألتقى الأمين العام فور وصوله في مقر الجبهة الفيلية بخانقين كل من مسؤول الفرع الرابع وعدد من الكوادر والنشطاء والوجهاء والأعيان ، وجرى الحديث حول أوضاع القضاء من النواحي العمرانية والبلدية والخدمية والإستثمارية والإقتصادية والمعيشية وإحتياجات السكان الضرورية من الخدمات والمشاريع والبنى التحية والتأكيد على الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم والإدارات المحلية لغرض شمولها بالإعانات والمنح والبرامج الدولية أسوةً بالمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية .

وقد تطرق الإجتماع في مناقشاته إلى تطبيق أحكام المادة (140) من الدستور والمناطق المشمولة بها ، وتسوية العقود الزراعية ، وعودة السكان المرحلين إلى مناطقهم الأصلية وإعادة إعمارها ، وصرف تعويضاتهم وضمان حقوقهم وإستحقاقاتهم المشروعة التي لم تحسم منذ أكثر من (17) عاماً ولحد الآن ، وتحريك عجلة الإقتصاد والإستثمار والزراعة والتجارة والصناعة والنقل والموارد المائية والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية بما يكفل إزدهار المنطقة ، ووضع الآليات المطلوبة لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيق قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (489) و (617) لسنة 1981 المتعلقين بمصادرة البساتين والأراضي الزراعية في خانقين ومندلي وغيرها من القرارات والقوانين والتشريعات الجائرة والضغط على الحكومة والبرلمان من أجل إلغائها وإيجاد الحلول القانونية الرضائية المناسبة .

كما زار السيد ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية مركز تنظيمات خانقين للإتحاد الوطني الكردستاني وألتقى السيد هيرش حبيب / مسؤول الفرع .

وبحث الجانبان في حديث ودي وشفاف وصريح مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة ، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك والعلاقات بين الطرفين ومنظمات المجتمع المدني الفيلية ، خدمةً للمواطنين في مدينة خانقين ومكوناتها المتآخية

#الجبهة_الفيلية

#فيلي_نيوز