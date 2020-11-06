سياسي كوردي: PKK يحاول إشعال اقتتال داخلي

أكد سياسي كوردي، اليوم الخميس، أن جرائم حزب العمال الكوردستاني بحق شعب ومؤسسات إقليم كوردستان تدخل ضمن خانة الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن PKK يحاول إشعال اقتتال داخلي بين الكورد.

وقال عارف رشدي : «أية جريمة تستهدف شعب ومؤسسات إقليم كوردستان تصنف ضمن خانة الأعمال الإرهابية، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة من قبل مسلحي PKK، لأنهم «ومنذ مدة يهاجمون إقليم كوردستان علانية، ومنذ سنوات يحتلون المئات من قرى الإقليم الحدودية وشردوا سكان المئات من القرى ولا يسمحون بعودتهم إلى أراضيهم والاستفادة منها».

وأوضح أن «ما يفعله PKK هو محاولة إشعال اقتتال داخلي بين الكورد، في الوقت الذي لا يصب فيه هكذا قتال في صالح مكتسبات مواطني إقليم كوردستان، إلا أن العمال الكوردستاني يحاول أن يلحق الأذى والضرر بشعب إقليم كوردستان».

وأضاف «ما فعله PKK بالأمس عمل مشبوه، ويندرج ضمن إطار الخطط الإقليمية المعادية لإقليم كوردستان»