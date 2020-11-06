لقطات آنية في الانتخابات الامريكية.. الإعلام الأميركي: قاض فيدرالي يرفض دعوى لحملة ترامب لوقف فرز الأصوات في فيلادلفيا

الإعلام الأميركي: قاض فيدرالي يرفض دعوى طارئة لحملة ترامب لوقف فرز الأصوات في فيلادلفيا

بايدن يقلب الطاولة في جورجيا ونيفادا.. وترامب يحتفظ ببنسلفانيا

ترامب لا ينوي الاعتراف بالهزيمة ويشكك في النظام الانتخابي

بي بي سي: بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا

– بنسلفانيا: ترامب متقدم بـ18.229 ألف صوت.. هامش التقدم: 0.3% نقطة.

– جورجيا: ترامب متقدم بـ436 صوتا.. هامش التقدم 0.0% نقطة.

– نيفادا: بايدن متقدم بـ11.438 ألف صوت.. هامش التقدم 0.9% نقطة.

– أريزونا: بايدن متقدم بـ47.052 ألف صوت.. هامش التقدم 1.6% نقطة.

– كارولينا الشمالية: ترامب متقدم بـ76.737 ألف صوت.. هامش التقدم 1.4% نقطة

إتمام فرز بين 90 و99% في بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا.. أين يقف بايدن وترامب

بنسلفانيا (فرز 95% من الأصوات): المنتصر سينال 20 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270

ترامب: 3,285,445 مليون صوت (49.5%)

بايدن: 3,262,869 مليون صوت (49.2%)

أريزونا (فرز 90% من الأصوات): المنتصر سينال 11 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270

ترامب: 1,485,010 مليون صوت (48.5%)

بايدن: 1,532,062 مليون صوت (50.1%)

جورجيا (فرز 99% من الأصوات): المنتصر سينال 16 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270

ترامب: 2,448,037 مليون صوت (49.4%)

بايدن: 2,446,328 مليون صوت (49.4%)

نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: استمرار فرز الأصوات، والمرشحان يحشدان فرقاً من المحامين استعداداً لأي نزاع قضائي

نيويورك تايمز: فرص ترامب تتضاءل في الفوز، والسباق يقترب من نهايته

المؤشرات تظهر تقدم بايدن على ترامب في السباق الرئاسي دون تحقيقه العدد الكافي من الأصوات في المجمع الانتخابي حتى الآن

دونالد ترامب يشكك في النتائج التي أظهرت تقدم بايدن في الولايات الحاسمة

المؤشرات تظهر أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات يزيد عن 160 مليونا ما يمثل أعلى نسبة مشاركة منذ أكثر من قرن

المؤشرات تظهر أن الديمقراطيين في طريقهم للحفاظ على الأغلبية في مجلس النواب والجمهوريون يسعون إلى الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ