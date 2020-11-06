ناشطون من نينوى يوجهون نداءات إلى المحافظ والنواب ومجلس القضاء الأعلى

دان شباب و ناشطي محافظة نينوى، الجمعة، الاعتقالات الاخيرة التي طالت بعض الناشطين، عادين إياها محاولة لـ”مصادرة الحريات” التي كفلها الدستور العراقي.

وجاء في بيان القاه عدد من الناشطين في مؤتمر صحفي(6 تشرين الثاني 2020): “اهلنا في محافظة نينوى والعراق بشكل عام .. صدمنا اليوم بصدور اوامر إلقاء قبض على اربع من شباب وناشطي محافظة نينوى بسبب شكوى تقدم بها احد مسؤولي المحافظة ضدهم”.

واضاف، “لاشك ان هذه الطرق التعسفية ومصادرة حرية الرأي التي كفلها الدستور العراقي تعتبر سابقة خطيرة في محافظة نينوى بشكل عام وعلى حرية الرأي والاعلام بشكل خاص”.

وتابع، “فما قام به هؤلاء الشباب المدونون وغيرهم من الاعلاميين والصحافيين هو تسليط الضوء على التقصير الذي تعانيه الخدمات في المدينة وخصوصاً القطاع الصحي المدمر بشكل شبه كامل، و يجب أن تكون هناك مكاشفات واضحة وحقيقية بين الاعلام والمسؤول”.

واكد البيان، “أننا في الوقت الذي نحترم و نقدر فيه قرارات القضاء العراقي ونزاهته، فإننا ندعو السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى ومحافظ نينوى و نواب المحافظة بالتدخل لإنصاف هؤلاء الشباب”.

واردف البيان “وسبق لهذا المسؤول ان نقل موظف من نينوى الى البصرة بسبب انتقاده له، واليوم تقدم بشكوى ضد اربعة ناشطين شباب”.

وطالب البيان، “بتوجيه المسؤولين للانشغال بأمور أهم من ملاحقة الشباب واولها اصلاح حال دوائرهم المزري والذي يشكو منها مواطني المدينة ومحافظة نينوى بشكل عام”.