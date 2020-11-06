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وزيرة الهجرة والمهجرين تثمن جهود مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن الوطني

 ونائب قائد العمليات المشتركة لمساهمتهم في غلق ملف النزوح

 ثمنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو جهود مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، لتفقدهما مخيم النازحين في المدينة السياحية بالحبانية، مشيدة بجهود رئيس جهاز الأمن الوطني الفريق الركن عبد الغني الأسدي في غلق ملف النزوح .

 وبينت السيدة الوزيرة :” أن هذه الجهود تستحق كل الثناء والتقدير، لما أسهمت به من تسهيل عودة النازحين إلى مناطق سكناهم وإنهاء محنة النزوح “.

  وكان مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي قد زار صباح اليوم الخميس برفقة الفريق الركن عبد الأمير الشمري مخيم النازحين في المدينة السياحية بالحبانية، بتوجيهٍ من رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي .

 وجاءت الزيارة دعماً لجهود وزارة الهجرة والمهجرين لحل ملف النازحين، وإنهاء معاناتهم.

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