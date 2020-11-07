أغلقوا الأبواب

عصمت شاهين دوسكي

نادَ منادي ادخلوا بيوتكم

أغلقوا الأبواب ،أغلقوا الأبواب

أتاكم من تمحي الأسراب

تحرم السطوة والجور

والقيود ليس لها ثواب

تلغي الجاه والمال

والأحباب أصبحوا بلا أحباب

أغلقوا الأبواب

اختبئوا في زوايا الغرفة

واحسبوا كم خسرتم أم تجهلوا الحساب ؟

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أغلقوا الأبواب

أين الجبروت الذي أشقى الفقراء ..؟

أين السياط التي قتلت الأطفال ..؟

أين البلاط الأحمر

الذي زين بدم الأبرياء ..؟

أين القوة أمام ” كورونا ”

لا ترى بعين جرداء ..؟

تجلت الهشاشة والوهن

رغم الحاشية المجندة وطوق الكبرياء

شختم وحوصرتم

كالعهن المنفوش أصبحتْ دولة العظماء

تولى الرعب والقتل والحرب

وتترقبون شرب الماء

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ادخلوا بيوتكم ، أغلقوا أبوابكم

لا تنسوا الكمامات على الأفواه

تفوهت بالكذب والخداع

لبستم أقنعة ملونة على الوجوه

كم ضحكة بريئة صادرت ..؟

كم أرملة بكت بين اليدين ..؟

كم ثكلى توسلت بين الأقدام ..؟

كم مسكين رفع يديه إليك ..؟

كم هجرت وشردت وأغرقت

تحت خيام ترابية رميت ..؟

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كورونا لا تظلم بل انتم ظالمون

لا تقتل الأطفال بل أنتم تقتلون

لاذت بين الرذيلة والطائفية

والقتل على الهوية بجنون

لا تفرق بين الأغنياء والفقراء

ولا بين نمرود وفرعون

كورونا سترحل

لكن انتم وأمراضكم كيف سترحلون ..؟

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أيها المساكين

أنتم الأمل ، وأنتم الحب والحياة

لعلكم ترتاحون

من الظلم والظلام تسكنون

لا يستقبلوكم ولا تستقبلون

ومن الثرثرة والخطب

ولبس الرباط والعجب تهدؤون

ادعوا ربكم أن لا يرجعون

أن لا يرجعون