التعليم تحدد موعد التقديم للدراسة المسائية وتُخفّض الحدود الدنيا لمعدلات القبول

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء المقبل موعدا لبدء التقديم المباشر الى الدراسة المسائية في الجامعات للسنة الدراسية 2021/2020، فيما خولت الجامعات تخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان إن “هيئة الرأي واستنادا الى توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب قررت إعلان بدء التقديم المباشر للدراسة المسائية من قبل الجامعات والكليات والمعاهد على وفق الضوابط المقررة”، مشيرا الى أن “السقف الزمني للتقديم سيستمر شهرا واحدا ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/10”.

وأضاف العبودي أن “الجامعات ستتولى تحديث دليل أقسام الدراسة المسائية وإعلانه في مواقعها الرسمية مع إعلان الضوابط وآلية التنافس”.

وتابع أن “مجالس الجامعات مخولة بتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول بما لا يزيد عن ثلاث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقا لمبدأ استقلالية الجامعات”.