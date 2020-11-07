العمل الصالح توزع السلة الغذائية ببغداد على الايتام والمتعففين بمناسبة ولادة الرسول الأكرم (ص)

وزعت منظمة العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي السلة الغذائية على الأيتام والمتعففين بمناسبة ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ، وذلك صباح اليوم الجمعة المصادف ٦ / ١١ / ٢٠٢٠ بمقرها الرئيسي في بغداد منطقة المعامل – الباوية شارع راضي.

وشمل التوزيع أعدادا كبيرة من العوائل المتعففة والأيتام المسجلين في المنظمة ومن سكنة المنطقة والمناطق المجاورة ، وتأتي هذه المبادرة استمرارا لعمل المنظمة طيلة فترة الحجر المنزلي الكلي والجزئي بسبب جائحة كورونا وفي مد يد العون والمساعدة الى المحتاجين ، وفي احياء المناسبات الدينية.

وراعى التجمع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي التزاما بالتعليمات الصحية وحفاظا على صحة الحضور.

يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في احياء المناسبات الوطنية والدينية وفي مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

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