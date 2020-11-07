Posted on by

الكاظمي: لن نتساهل مع أي منتسب يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن الدولة “لن تتساهل” مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.

وقال الكاظمي في تغريدة نشرها علي حسابه في تويتر، إن “الدولة لن تتساهل مع اي منتسب أمني يتجاوز اوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل ب‍البصرة”مبيناً أن “الاجهزة الامنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها”.

وأضاف الكاظمي: “اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل. نثق بشعبنا ونثق بقواتنا الامنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات”.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم السبت، إلقاء القبض على قاتل المتظاهر عمر فاضل الذي فارق الحياة يوم أمس جراء تعرضه لإطلاق نار في محافظة البصرة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close