الكاظمي: لن نتساهل مع أي منتسب يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن الدولة “لن تتساهل” مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.

وقال الكاظمي في تغريدة نشرها علي حسابه في تويتر، إن “الدولة لن تتساهل مع اي منتسب أمني يتجاوز اوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل ب‍البصرة”مبيناً أن “الاجهزة الامنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها”.

وأضاف الكاظمي: “اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل. نثق بشعبنا ونثق بقواتنا الامنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات”.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم السبت، إلقاء القبض على قاتل المتظاهر عمر فاضل الذي فارق الحياة يوم أمس جراء تعرضه لإطلاق نار في محافظة البصرة.