المرشح لرئاسة برشلونة عن تجديد عقد ميسي: لن نقنعه بأشياء لا نستطيع تلبيتها!

بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، والذي كان يعارضه ليونيل ميسي بشدة، يمكن الآن أن تظهر فرصة سانحة أمام الأرجنتيني لتجديد عقده مع النادي الكتالوني.

ليونيل ميسي أراد الرحيل في الصيف، لكن الأرجتيني وافق على البقاء مع ناديه لقضاء آخر عام له في عقده، بعد أن تمكن بارتوميو من الاحتفاظ به، بسبب الشرط الجزائي.

الحديث عن مستقبل ليونيل ميسي لم ينته بعد، اللاعب الأرجنتيني يمكنه مغادرة برشلونة مجانًا، ما لم يمدد عقده .

المرشح الأول للانتخابات الرئاسية في برشلونة، أنطوني فريكسا، سيكون أمامه مهمة كبيرة بتجديد عقد ليو، الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، ولكن لا يمكنه أن يعرض عليه زيادة كبيرة في راتبه، بسبب الأزمة الاقتصادية والشؤوون المالية في النادي نتيجة وباء فيروس كورونا.

فريكسا تحدث لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، حيث قال: “سنتحدث مع ليو بهدوء، وسنتعامل معه وجهًا لوجه ونبدأ المفاوضات مبكرًا، سنقدم عرصًأ لن يكون بالتأكيد قادرًا على مطابقة الشروط التي كان عليها”.

وأضاف: “لا يمكننا أن نخدع أحد، العرض الذي سيتم تقديمه لن يكون هو نفسه الذي تم تقديمه من قبل، لأن الدخل قد انخفض بشكل كبير، وسيكون من الضروري إيجاد المعادلة”.

وأكمل: “ليونيل أسطورة برشلونة وأفضل لاعب في التاريخ، يجب أن نتحدث معه وننظر في عينيه لنعرف ما يريده لنفسه ولبرشلونة”.

واختتم: “سنكون في وضوح تام مع ميسي، لن نتحدث عن شيء لا نستطيع تقديمه، سنتحدث معه بصراحة تامة، لن نقنعه بأشياء لا نستطيع تلبيتها”.