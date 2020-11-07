المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف: الهجمة الإعلامية التي يشنها ضدها كبار وصغار الفاسدين في وزارة الكهرباء ثأراً لأسيادهم ستفشل في تحقيق أهدافهم المريضة

أكد المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف ان الهجمة الإعلامية المضادة التي يشنها ضدها كبار وصغار الفاسدين في وزارة الكهرباء ثأراً لأسيادهم الحيتان ستفشل في تحقيق أهدافهم المريضة، مبيناً أن النائبة نصيف لن تساوم على حق الشعب وستواصل كشف ملفات الفساد .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” أن بعض الخائبين والفاشلين في وزارة الكهرباء يحاولون الانتقام من النائبة عالية نصيف بعد أن كشفت فسادهم وسرقاتهم، خصوصاً وأن من بين الفاسدين الذين تم ذكر الحروف الاولى من أسمائهم في البيانات السابقة كبار الحيتان الذين كانوا يتربعون على عرش إمبراطورية الفساد في الوزارة، وبالتالي يحاول هؤلاء شن حملة تسقيط ضدها، لكن مصيرهم الخيبة والفشل والخزي الذي يلاحقهم، فمهما امتلكوا من المليارات من السحت الحرام سيبقى المجتمع ينظر إليهم على أنهم لصوص، ويبقى العار يلاحق أحفادهم حتى لو هاجروا إلى الخارج “.

وتابع المكتب الإعلامي :” ان النائبة نصيف لن تساوم على حق الشعب العراقي، وكل من نهب المال العام سيحاسب وفق القانون، ولن تنفعهم جيوشهم الإلكترونية، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح، (وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) “.