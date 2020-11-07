الناشطة ماري محمد تصرخ : واكاظماه . .  فهل يسمع هذا  النداء الانساني ؟؟!!

أسلوب الخطف بهدف الاسقاط الاخلاقي والسياسي من الضحية المخطوف , هو من تراث البعث البغيض . ولكن المليشيات المسلحة الموالية الى ايران , استخدمته كأسلوب ونهج وسلوك في نهج اعمالها الاجرامية . ويعود الينا هذا الاسلوب الفاشي المقيت والبغيض من جديد , فمثلما كان عدي صدام حسين يخطف الفتيات من الشوارع بهدف الاغتصاب الجنسي تحت طائلة التهديد والتعذيب الجسدي والنفسي . وبهذا الاسلوب الوحشي الهجين راحت ضحيته المئات من الفتيات الضحايا , وبعضهن لم يحتملن هول الوحشية التي اجبرن عليها بالقوة والعنف على الاغتصاب الجنسي , وضعن حداً لحياتهن بالانتحار . وكما وان دوائر الامن والمخابرات البعثية , استخدمت هذا اسلوب في الاسقاط السياسي والاخلاقي , بأن يعترف الضحية بما يملي عليه .ويجبر في تدوين اقوالهم وليس اقواله , كخيار بين الموت والحياة . هذا الاسلوب ترفضه قيم السماء وكل الشرائع الدينية وكل الاعراف الاخلاقية . ولكن اصبح سلاح فعال لهذه المليشيات الدموية واللاخلاقية , وبكل تأكيد حسب نظرية علم النفس الطبي , بأن من يقوم بهذا الفعل اللاخلاقي , بكل تأكيد يشعر بنقص اخلاقي في داخله , لذلك يسقطه على الاخرين بالعنف وتحت طائلة التهديد الجسدي والنفسي , ليشبع غريزته الناقصة بالتعويض . ودأبت هذه المليشيات الموالية الى ايران في انتهاجه كشريعة في اعمال اجرامية سادية بهدف اجهاض أنتفاضة الشباب بالتظاهرات والاحتجاجات السلمية . واستغلت هذه المليشيات البلطجية , ضعف الدولة وهزالتها . في ممارسة العنف الدموي واسلوب القتل والاغتيال والاختطاف . وحتى لم يسلم من الاختطاف , ناشطات الحراك الشعبي , وكثرت حالات الاختطاف لهن من الشوارع . من اجل المحافظة على النظام الطائفي والمحاصصة الطائفية , وكذلك من اجل بقاء الهيمنة والوصاية الايرانية على العراق , حتى اصبح السفير الايراني في بغداد , المندوب السامي أو الحاكم الفعلي للعراق . وبهذا الشكل تحاول المليشيات الايرانية , أخماد شعلة أنتفاضة الشباب والحراك الشعبي في ساحات التظاهر والاحتجاج السلمي . ومن ضحايا هذا الاسلوب الفاشي الهجين . الناشطة ماري محمد التي اختطفت من الشوارع . واجبرت تحت طائلة التعذيب الجسدي والاخلاقي , ان تقرأ ما يملي علها , اذا ارادت ان تعيش , وليس ان ترمى جثتها في حاويات القمامة , اجبرت على قرأت ورقتهم بهدف الاسقاط الاخلاقي والسياسي , لكي تبقى ورقة أدانة لها في الابتزاز , ولكن في حقيقة الامر هو ادانة صارخة ضدهم في اسلوبهم الهجين اللاخلاقي .



ان هذا الفعل الدنيء والخسيس والرذيل , هو من صفات من تلوث عقله وشرفه من ارباب المواخير الخلفية . لا يمكن ان يقوم به بمن يملك اخلاق وشرف وعرض , من مستحيل جداً , إلا من فقد هذه الصفات الثلاثة .



وقد اعترفت في فيديو بكل الحقيقة بما جرى لها من ايام مرعبة تحت سوط التهديد الحياتي , بين الموت والحياة , واجبرت ان ترضخ لهم بما يطلبون وتقرأ ورقتهم في الفديو . ولكن بعد هذا الفيديو الذي كشف حقيقة الامر بعد اطلاق سراحها من الخطف , أوقعها من جديد في جحيم حياتي بالتهديد بالقتل لانها كشفت حقيقة اسلوبهم الوحشي والفاشي . واصبحت تعيش تحت هاجس الخوف والرعب والمطاردة بالقصاص من حياتها . لذلك استنجدت بالسيد الكاظمي في صرختها المؤلمة : واكاظماه . لا تطلب من السيد الكاظمي محاسبة ومعاقبة وتقديم هؤلاء القتلة الى القضاء . لم تطلب منه شيئاً في سبيل نصرة قضيتها الانسانية , سوى طلب الحماية لحياتها فقط لا غير . والغريب في الامر ان السيد الكاظمي , لم يسمع صرختها ولوعتها واستغاثتها , لم يشمر عن ساعده ويتعهد بضان حياتها , لم يلبي طلبها الإنساني في الاستغاثة . هذا يدل بشكل قاطع بأنه غير قادر على حماية وسلامة العراقيين من المليشيات المسلحة , وهذا يدل على ضعفه وعجزه , امام هذه المليشيات المستهترة . وقد اغتالوا اقرب الناس اليه , ولم يحرك ساكناً .



ان واكاظماه صرخت في الفراغ . لان الكاظمي عاجز عن حماية نفسه من هذه المليشيات الدموية . فكيف يصمن حياة وسلامة العراقيين



وهذا رابط فيديو الاعتراف للناشطة ماري محمد تكشف الحقيقة الساطعة



جمعة عبدالله



https://www.youtube.com/watch?v=etp4JmUBU3k&feature=youtu.be&ab_channel=%D8%A7%D9%85%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9