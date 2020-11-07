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تعقيباً على تعليق الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام بإنتصار مدوي على السجان

بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة
تبارك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في قطاع غزة لشعبنا الفلسطيني المرابط وللحركة الأسيرة إنتصار الأسير البطل ماهر الأخرس على السجان الصهيوني بإتفاق يقضي بتعليق إضرابه البطولي عن الطعام الذي إستمر 103 أيام، مقابل الإفراج عنه بتاريخ 26/11/2020م.

وتؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة على أن إنتصار الأسير ماهر الأخرس على السجان هو نموذج لإرادة الفلسطيني وإنتصاره الحتمي على الكيان الصهيوني الزائل، الفلسطيني الذي يناضل ويستمر في النضال حتى الرمق الأخير مؤمناً بنصره كإيمانه بربه، فيما تستنكر الجبهة الإجراءات الصهيونية اللإنسانية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وإنتهاكها لحقوق الإنسان وإستمرار ما يسمى بالإعتقال الإداري كأحد أساليب الحرب النفسية التي تمارس على الأسرى الأبطال وذويهم.

وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية متابعة تنفيذ الإتفاق مع الأسير الأخرس، وإلزام إدارة السجون الصهيونية بتنفيذ إلتزاماتها ومتابعة الوضع الصحي للأسرى الأبطال، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا في عدد من سجون الاحتلال وتحمل الجبهة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا الأبطال.

وإنها لثورة حتى تحرير الأرض و الإنسان

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة
المكتب الاعلامي _ قطاع غزة _ فلسطين
06/11/2020

 

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