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حزب الله اللبناني: أمريكا تستخدم قوانينها ضد كل من لا يخضع لسياساتها

أعلن “حزب الله” اللبناني أن الولايات المتحدة تستخدم قوانينها “ضد كل دولة أو حزب أو تيار أو شخص حر لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها”.

واعتبر “حزب الله” فرض العقوبات الأمريكية على باسيل، اليوم الجمعة، “قرارا سياسيا صرفا وتدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان”.

وأضاف البيان أن “أمريكا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار أو شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية”.

واعتبر “حزب الله” أن هذا القرار “يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الامريكية على لبنان”، مؤكدا وقوفه إلى جانب “التيار الوطني الحر”.

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