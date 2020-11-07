رئيس إقليم كوردستان: د. نجم الدين كريم كان مناضلاً شجاعاً وعاشقاً لكركوك

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة، أن الراحل الدكتور نجم الدين كريم كان مناضلاً شجاعاً وعاشقاً لكركوك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الإقليم خلال مشاركته في مراسم استقبال جثمان محافظ كركوك الشرعي في مطار أربيل الدولي.

وقال نيجيرفان بارزاني: «د. نجم الدين كريم مناضلاً شجاعاً عاش مرفوع الرأس وتحلى ببسالة الكركوكيين ونحن نحيي ذكراه ونستقبل جثمانه بشموخ».

وأضاف أنه «خلال فترة إقامة د. نجم الدين كريم في الولايات المتحدة استطاع إيجاد الكثير من علاقات الصداقة بين الأحزاب الكوردية والمسؤولين الأميركيين ودافع عن القضية الكوردية المشروعة ولم ينقطع عن الكفاح».

وأكد رئيس إقليم كوردستان، أن «الفترة التي كان فيها د. نجم الدين كريم محافظاً لكركوك كانت الأكثر ازدهاراً، فقد شهدت بناء 600 مدرسة وأكثر من 30 مركزاً صحياً وتبليط 70% من الشوارع في أحياء كركوك وترميم مستشفى آزادي وإنشاء مستشفى مماثل في الحويجة إضافة إلى مشاريع أخرى بمعدل 400 مشروع سنوياً».

وأكد بارزاني، أن د. نجم الدين كريم «كان عاشقاً لكركوك وكان يعدها قلبه ويسعى لخدمة كل الكركوكيين، لكنه كان يعلم أن كركوك هي المشكلة الجوهرية بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان ويعمل مع الرئيس مسعود بارزاني وجلال الطالباني لتسوية المشكلة».

وأشار رئيس الإقليم إلى أن «عدم التزام المسؤولين العراقيين بتطبيق المادة 140 حتى الآن يقف وراء تفاقم مشاكل كركوك ويؤثر سلباً على كل العراق»، مجدداً المطالبة بالحوار مع بغداد لتسوية الخلافات على أساس الدستور وبشكل سلمي لأنها ستزداد تعقيداً كلما تأخر حلها، وقال: «نأمل تحقيق أمنية نجم الدين كريم بإعادة جثمانه إلى كركوك قريباً».

وفي وقت سابق مساء اليوم الجمعة، وصل جثمان محافظ كركوك الشرعي الدكتور نجم الدين كريم، إلى مطار أربيل الدولي، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم استقبال جثمان محافظ كركوك بمراسم حضرها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وجمع غفير من مواطني إقليم كوردستان، وكبار المسؤولين السياسيين والحكوميين.

ومن المقرر أن يوارى جثمان د. نجم الدين كريم الثرى في بيرمام بأربيل، في مراسم سيحضرها كبار مسؤولي إقليم كوردستان.

وكان د.نجم الدين كريم (71 عاماً) قد توفي الأسبوع الماضي بعدما أصيب بجلطة دماغية أدخل على إثرها إلى العناية المركزة في إحدى مشافي العاصمة الأمريكية واشنطن، حسبما أفاد مكتبه.

وكان مكتب د. نجم الدين كريم قد أكد أن جثمان الراحل سيدفن في أربيل مؤقتاً، لحين «تتحرر مدينة كركوك وتنعم بأمن واستقرار قوات البيشمركة» ليدفن في مسقط رأسه بشكل دائم.