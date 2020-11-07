زيدان: راموس أفضل مدافع في التاريخ

اوضح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريـال مدريد، زين الدين زيدان، حالة الثنائي إدين هازارد وكاسيميرو المُصابين حديثًا بوباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلن ريـال مدريد في بيان رسمي صباح اليوم إصابة اللاعبين بالفيروس بعد خضوع جميع أعضاء الفريق للفحوصات الطبية قبل مواجهة فالنسيا ببطولة الدوري الإسباني.

وتحدث زيدان عن هازارد وكاسيميرو في مؤتمره الصحفي لمباراة فالنسيا، وقال: “لا يشعران بالسعادة بسبب إصابتهما بالفيروس، لكن قمنا بتشجيعهم للعودة في أسرع وقت ممكن، لديهم أعراض بسيطة”.

وأضاف: “الإصابة بفيروس كورونا أمر لا بد وأن تتقبله في الوقت الحالي مع كل ما يعيشه الكوكب مع هذا الوباء، بالطبع شيء محبط ولكن هذه الحياة ويمكن أن تكون أسوأ ما عليك فعله هو التخطيط جيدًا للمضي قدمًا مع الفريق”.

وتابع: “سنتأقلم، لن أقول أي شيء عن الفريق، هناك عدد قليل من اللاعبين ولكننا سنستعد جيدًا للمباراة رغم صعوبتها”.

وعن سوء حظ هازارد مع ريـال مدريد خاصة مع الإصابات: “لاعب قوي ذهنيًا للغاية، لكن حالته المعنوية جيدة رغم كل ما حدث، عليه الانتظار لمدة أسبوع”.

وبسؤال زيدان عن إذا ما كان راموس أفضل مدافع في التاريخ: “نعم، اعتبره ذلك ولكن هذا قابل للنقاش بعض الشيء، رغم أنه بالنسبة لي الأفضل بسبب كل ما فعله طوال السنوات الماضية”.

وعن وضع إيسكو: “يجب أن يستمر في العمل مع الفريق مثل جميع اللاعبين، بقاؤه على مقاعد البدلاء ليس مشكلته بل مشكلتي، لأن أنا من يختار التشكيل وبالطبع هي لحظة صعبة بالنسبة له لأنه لا يشارك كثيرًا”.

وعن اداء مودريتش: “ليس مجرد شخص موجود في الفريق، لكنه لاعب مثالي ولا أشك أبدًا في قدراته الفنية وما يمكنه تقديمه لصالح ريـال مدريد.