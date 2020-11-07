قائد عمليات البصرة يصدر توجيهاً بعد مقتل مواطن قرب ساحة التظاهر

اصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الجمعة، توجيها بعد مقتل مواطن بصري بالقرب من ساحة التظاهر.

وقال مدنف في بيان أنه “وجه بالتحقيق بقضية مقتل المواطن البصري الذي وقع بالقرب من ساحة التظاهر”.

واكد أن “القوات الأمنية توصلت إلى النتائج الأولية لجريمة القتل وسيحال الجاني إلى القضاء لينال جزائه العادل مهما كانت هويته”.

بدوره أكد قائد شرطة البصرة، اللواء عباس ناجي، في تصريح للعراقية الأخبارية، إن “المحققين اعتقلوا ضابطاً يحمل مسدساً شخصياً يشتبه باستخدامه على الرغم من تعليماتنا بمنع اطلاق النار على المتظاهرين”.