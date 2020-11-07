قوات الشغب تعتدي بالضرب على صحفيين في البصرة اثناء تغطيتهم تظاهرات

٦/١١/٢٠٢٠

اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضرب المبرح على مراسل راديو المربد حيدر الموزاني ومصور وكالة رويترز محمد الفرطوسي، ومنعتهم من تغطية تظاهرة انطلقت مساء اليوم، في البصرة.

وافاد الزميل الموزاني في أتصال هاتفي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة انه كان اليوم في مهمة صحفية لتغطية عودة التظاهرات وخيم المحتجين الى ساحات الاعتصامات في البصرة، إلا ان قوات مكافحة الشغب هاجمته ومصور وكالة رويترز، واعتدت عليهما بالضرب بالهراوات، فيما قامت الشرطة المحلية بحمايتهم من قوات الشغب والإسراع بإبعادهم من الساحة.

وشهدت البصرة عصر اليوم عودة التظاهرات ونصب خيم المحتجين في ساحات الاعتصامات، للمطالبة بانهاء الفساد وتحقيق الإصلاح.

وفي الوقت الذي تتمنى فيه الجمعية السلامة للزملاء الصحفيين، فإنها تعبر عن رفضها الشديد لأسلوب قوات الشغب في التعاطي مع الصحفيين، وتعتبر ذلك انتهاكا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا.

وتجدد الجمعية مطالبتها وزير الداخلية والجهات المختصة الى ايقاف الاعتداء على الكوادر الاعلامية اثناء اداء مهامهم، وتحمل القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية مسؤولية استمرار الاعتداء على الصحفيين دون اي رادع.