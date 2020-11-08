إطلاق 3 عمليات متزامنة لملاحقة عناصر داعش

أطلقت القوات الامنية عمليات متزامنة لملاحقة عناصر داعش في 3 محافظات، فيما نجحت باعتقال عدد من الارهابيين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيانين تلقتهما (المدى)، أن “قيادة عمليات الانبار غربي البلاد، شرعت من خلال الفرقة العاشرة ومديرية أفواج الطوارئ والحشد العشائري معززة بعناصر من الوكالات الأمنية ومفارز المعالجة بتفتيش منطقة سليجة”.

وأضافت الخلية، أن “العملية تهدف لإلقاء القبض على المطلوبين وتدقيق العائلات، وتعزيز الأمن والاستقرار”.

وأفادت ايضا بأن “المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك من خلال الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ومديرية شرطة كركوك والمنشأة والحشد الشعبي محور الشمال، أيضا شرع بعملية تفتيش المنطقة من قرية الشجرة باتجاه نهر دجلة وبمحاذاته إلى منطقة الفتحة نحو قرية أذربان إلى قرية الشجرة”.

وفي سياق متصل، تمكنت القوات الامنية، من تفكيك خلية إرهابية وإلقاء القبض على جميع عناصرها والبالغ عددهم 6 إرهابيين في محافظة ديالى.

وجاء في بيان وزارة الدفاع تلقته (المدى) انه “بعملية نوعية واستباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وقوة رد الفعل وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة 19 ومفرزة من الأمن الوطني من تفكيك خلية إرهابية والقت القبض على جميع عناصرها الستة في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب”.

وتواصل القوات الامنية، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، والمعلومات الاستخبارية الدقيقة، ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظات شمالي وغربي البلاد، وتدمير بقاياه ومخلفاته وأوكاره.

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.