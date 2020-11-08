اللجنة العليا: العام الدراسي يبدأ نهاية الشهر الحالي

حددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يوم 29/11/2020 موعدًا لبدء العام الدراسي الجديد.

كما ناقشت اللجنة التي اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس، آخر تطورات جائحة كورونا، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها، وأصدرت عددًا من القرارات بشأنها: أولا/ الموافقة على بدء العام الدراسي 2020/2021 يوم الأحد الموافق 29/11/2020، على أن تعرض وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي خططهما المُعدّة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمين تنفيذ الإجراءات الوقائية، وعرضها في اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية القادم. ثانيا/ إعمام وزارة الخارجية العراقية القرارات الخاصة بالوافدين الى البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، والى السفارات العراقية في الخارج بالطرق الرسمية. ثالثا/ دفع المستحقات المالية لشراء اللقاح الخاص بفايروس كورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) الدفعة الأولى، وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، استنادًا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (103) لسنة 2020، ومن تخصيصات الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).