المدينة السياحية في الأنبار تودع آخر نازحيها

ودعت مدينة الحبانية السياحية ذات المنتجعات الأنيقة المطلة على طبيعة خلابة في الأنبار، حديثا جميع النازحين الذين مكثوا فيها بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطقهم في عام 2014.

وأعلن مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهاكير، أمس، إعادة أكثر من 200 عائلة نازحة من مخيم في الحبانية السياحية إلى مناطقها في الأنبار. وأوضح جهاكير، أن إعادة النازحين إلى مناطقهم على شكل دفعات إلى مناطقهم في عامرية الفلوجة، منوها إلى أن من بين العائلات النازحة 89 عائلة من جرف الصخر “شمالي بابل” لم يتم إعادتهم إليها لكون المنطقة أمنية مغلقة حتى الآن. وأضاف، أن العائلات النازحة من جرف الصخر التي كانت تسكن مخيم النازحين في الحبانية تم دمجها مع العائلات في عامرية الفلوجة “جنوبي الفلوجة”.

ولفت مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين، في ختام حديثه إلى أن قسما من العائلات النازحة ما زالت عليها مؤشرات أمنية لانتماء أفراد منها لتنظيم داعش الإرهابي. وباشرت الهجرة والمهجرين بإعادة النازحين من مخيم الحبانية إلى مناطقهم الأصلية منذ أواخر الشهر الماضي .