المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف ينفي صحة التغريدة المنسوبة إليها حول مقترحات السيد الصدر…

ويؤكد أن هذه النقاط هي حلول واقعية

أكد المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف ان التغريدة المنشورة في موقع تويتر بإسمها حول مقترحات السيد مقتدى الصدر عارية عن الصحة، مبيناً أن النقاط التي وضعها سماحة السيد الصدر هي محل احترام وتقدير وأن النائبة نصيف عبرت عن تضامنها مع معظم هذه النقاط .

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” ان حساباً في موقع تويتر يحمل اسم النائبة عالية نصيف نشر تغريدة حول النقاط التي طرحها سماحة السيد مقتدى الصدر لتجنب الاقتراض، في حين اننا نرى أن هذه النقاط هي محل احترام وتقدير وتعد خارطة طريق تشتمل على أفكار من شأنها تفادي انزلاق البلد نحو الاقتراض “.

وأضاف :” ان النائبة عالية نصيف أعربت عن تضامنها مع معظم هذه النقاط وخصوصاً فيما يتعلق بتمحيص الاتفاقية الصينية بدلاً من اللجوء إلى اتفاقيات مخجلة اخرى، وقضية نفط الإقليم التي كانت ومازالت معضلة مستعصية، والنقطة الأكثر أهمية المتعلقة بكشف الفاسدين وتقديمهم للعدالة “.

وتابع المكتب الإعلامي :” أن النائبة نصيف تقف مع المطالبين بتطبيق هذه الإصلاحات وتعتبرها حلولاً واقعية، سيما بعد أن وصل الحال إلى مرحلة تأخير صرف رواتب الموظفين وتضرر ملايين الأسر التي تعتمد على الراتب في قوت يومها، علماً بأن الاقتراض ليس هو الحل الأخير “.