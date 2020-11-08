النجيفي: بايدن زار العراق أكثر من 24 مرة والسياسة ستكون مختلفة بعد فوزه

أكد القيادي في الجبهة العراقية، أثيل النجيفي، اليوم الأحد (08 تشرين الثاني 2020)، أن السياسة في العراق ستكون مختلفة بعد فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

وقال النجيفي في حديث ، إن “بايدن أكثر سياسي أمريكي لديه علاقات مباشرة مع القيادات السياسية العراقية، وهناك تجربة طويلة معه وهو يعرف القيادات عن قرب، خصوصاً هو زار العراق أكثر من 24 مرة، ولهذا لن يكون غريب عليه الجو السياسي العراقي”.

وبيّن، أن “بايدن سيتعامل مع الجو السياسي العراقي من نهاية سياسة باراك أوباما، وليس من حيث انتهت سياسية ترامب، فهو سيتعامل مع كامل التجربة التي مر بها عندما كان نائباً للرئيس الامريكي”.

وأضاف، أن “السياسة في العراق ستكون مختلفة عن السابقة بعد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية، وستكون مختلفة عن السياسية في عهد أوباما وترامب”.

وأشار النجيفي إلى أن بايدن “سيستفيد من التجربة التي مر بها في عهد أوباما، فهو يعرف الشخصيات العراقية، التي دعمها وانقلبت عليه”، مبيناً أن “هناك شخصيات دعمها ولن تنجح، وهناك شخصيات أخرى حاول بايدن أن يؤخر عملها وتسببت بضرر العلاقات العراقية – الأمريكية”.

وفاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية بعد حصوله على 290 صوتاً في المجمع الانتخابي، فيما حصل منافسه الجمهوري، المنتهية ولايته، دونالد ترامب على 214 صوتاً.

وبعد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية، هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح نظيره الأمريكي، ليؤكد صالح تطلع العراق إلى تحقيق الشراكة من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط.

بعد ذلك، غرد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مهنئاً بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فيما قال الكاظمي بتغريدته لبايدن: “أتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين البلدين من أجل تحقيق الاستقرار”.