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(بالصور والفيديو) نازحون إيزيديون يطالبون بطرد العمال الكوردستاني من شنگال‎

وقال متحدث العشائر العربية في المناطق ‹المتنازع عليها› الشيخ مزاحم الحويت في حديث لـ (باسنيوز)، إن «عدداً من نازحي قضاء سنجار في مخيمات شاريا وجم مشكو وقاديا وكبرتو والشيخان في محافظة دهوك، تظاهروا اليوم الأحد للمطالبة بإخراج مسلحي حزب العمال (PKK) والفصائل المسلحة الأخرى من شنگال، والإسراع بتنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومتي إقليم كوردستان والمركز، لإدارة الأوضاع بشكل مشترك في سنجار».

ودعا المتظاهرون إلى تسليم إدارة قضاء شنگال إلى سكان القضاء، فضلاً عن توفير ضمانات دولية لطرد مسلحي العمال الكوردستاني وتسليم الملف الأمني لقوات مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة والشرطة المحلية من أبناء القضاء.

تظاهر المئات من نازحي قضاء شنگال (سنجار) في مخيماتهم التي يقطنونها للمطالبة بطرد مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK من القضاء لتسهيل إجراءات عودتهم لمناطقهم.

وقال متحدث العشائر العربية في المناطق ‹المتنازع عليها› الشيخ مزاحم الحويت في حديث لـ (باسنيوز)، إن «عدداً من نازحي قضاء سنجار في مخيمات شاريا وجم مشكو وقاديا وكبرتو والشيخان في محافظة دهوك، تظاهروا اليوم الأحد للمطالبة بإخراج مسلحي حزب العمال (PKK) والفصائل المسلحة الأخرى من شنگال، والإسراع بتنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومتي إقليم كوردستان والمركز، لإدارة الأوضاع بشكل مشترك في سنجار».

 

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