بايدن يدخل البيت الأبيض بعد انتظار 47 عامًا

بعد انتظار 47 عاما يدخل جو بايدن البيت الابيض بعد ان أزاح منافسه الرئيس الاميركي دونالد ترامب من كرسي البيت الأبيض، في سباق انتخابي شهد جدلًا مثيرًا، وحظي باهتمام غير مسبوق.

وكان بايدن قد ترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 1988 لأول مرة، ثم ترشح مرة أخرى عام 2008، إلا أنه فشل في المرتين، وفي 2017 أعلن نيته خوض السباق الثالث عام 2020.

وقالت قنوات “سي إن إن” و”إن بي سي”، إن بايدن أصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بعد ضمان فوزه في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة وحصوله على 20 مندوبًا، ليصل إلى 284 مندوبًا من أصل 538 بالمجمع الانتخابي، وهو ما يفوق الرقم السحري “270”، الذي يضمن وصول صاحبه إلى البيت الأبيض. وكان بايدن قد تحدث، في خطاب جديد وجهه للشعب الأمريكي، يوم السبت، وقد بدا كرئيس منتخب دون أن يعلن ذلك. وقال في خطابه: إن “هناك من يسعى لوقف الفرز، لكننا لن نسمح بذلك”، مضيفًا أنه جاء الوقت لينسى الأمريكيون الفرقة، وللعمل معًا بعيدًا عن التحزب لمواجهة أزمة كورونا ولبناء أمريكا جديدة، داعيًا الأمريكيين الى التلاقي للتغلب على الغضب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن امس فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء اليوم: “لقد فزت فى هذه الانتخابات بفارق كبير”. وقال ترامب فى سلسلة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم استلام عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة 8 مساء فى يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات مما يغير النتائج تمامًا وبسهولة في ولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى. وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن تزوير الانتخابات. وفي وقت سابق، قالت وكالة فرانس برس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر اليوم البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للغولف في فرجينيا.