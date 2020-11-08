برشلونة يتلقى صدمة قوية بشأن مدة غياب أنسو فاتي

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا بشأن إصابة لاعبه أنسو فاتي، في مباراة الفريق أمام ريـال بيتيس.

وغادر فاتي مباراة برشلونة وبيتيس للإصابة، وأوضح رونالد كومان ذلك في تصريحاته عقب المباراة .

ووفقًا لبيان البارسا، فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليسرى، وسيتم تحديد العلاج الواجب اتباعه في الأيام القليلة القادمة.

لم يعلن برشلونة مدة غياب فاتي، لكن من المرجح أن تمتد فترة غياب اللاعب الشاب لعدة أشهر وفقًا للصحافة الإسبانية.

ولن يتواجد فاتي مع المنتخب الإسباني في فترة التوقف الدولي المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها.