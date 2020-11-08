جيفري عشية تركه منصبه: نريد أن نرى كوادر PKK يغادرون سوريا .. انهم سبب التوتر مع تركيا

أكد المبعوث الأمريكي الى سوريا جيمس جيفري ، ضرورة خروج حزب العمال الكوردستاني PKK الذي تعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب YPG امتدادا له، من سوريا. وقال جيفري في مقابلة صحفية عشية تركه منصبه : “نريد أن نرى كوادر حزب العمال الكوردستاني PKK يغادرون سوريا. وهذا سبب رئيسي لوجود توتر مع تركيا في الشمال الشرقي. نريد الحد من هذا التوتر، لأنه في جميع المناطق الأخرى باستثناء الشمال الشرقي، لدينا تنسيق وثيق للغاية مع تركيا بشأن الوضع السوري”.

ومنذ تسلمه منصبه، ساهم جيفري (75 سنة) في صوغ السياسة الأميركية تجاه سوريا، وتتضمن سلسلة من العناصر، منها الوجود العسكري في شمال شرقي البلاد لضمان الهزيمة المستمرة لداعش، ودعم الإدارة الذاتية والحوار الكوردي – الكوردي.

ويعتبر جيفري من المحسوبين على ضرورة ترك الباب مفتوحا مع تركيا، وسعى إلى تخفيف التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تضم وحدات حماية الشعب الكوردية YPG (تعتبرها تركيا امتداد لـ PKK) في شمال شرقي سوريا وأنقرة ، ذلك بفضل الأقنية المفتوحة بينه وبين أنقرة .