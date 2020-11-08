سكرتير حزب من شمال كوردستان: انتهاك PKK لسيادة إقليم كوردستان غير مقبول

وجه مصطفى أوزجليك، سكرتير حزب آزادي كوردستان – تركيا (PAK)، اليوم السبت، انتقادات حادة لحزب العمال الكوردستاني، مشيراً إلى أن انتهاك PKK لسيادة أرض وحكومة إقليم كوردستان غير مقبول.

وقال أوزجليك لـ : «لا يجوز السماح لـ PKK بخرق سيادة إقليم كوردستان وارتكاب الانتهاكات».

مصطفى أوزجليك

وبصدد الهجمات التي شنها العمال الكوردستاني وأسفرت عن استشهاد بيشمركة وجرح آخرين قرب قضاء آميدي (العمادية) بمحافظة دهوك، قال أوزجليك: «إننا في حزب آزادي كوردستان – تركيا نعرب عن تعازينا لذوي شهداء البيشمركة الذين قتلوا على يد مسلحي PKK، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

وأضاف «هذه الانتهاكات تؤكد أن PKK لا يحترم بأي شكل من الأشكال حكومة ومؤسسات إقليم كوردستان، وهذا أمر غير مقبول»، وقال: «على PKK حل مشاكله مع إقليم كوردستان عبر الحوار وأن يحترم سيادة الإقليم لا أن يقوم بالانتهاكات، لأن سياسات وممارسات العمال الكوردستاني تهيئ الأرضية لتدخل تركيا في الإقليم، وعلى PKK التخلي عن هذه السياسيات المناهضة لإقليم كوردستان».

وتابع «على PKK الابتعاد عن الاقتتال الكوردي، خاصة في الوقت الذي حرّم فيه الرئيس بارزاني هذا الاقتتال، لذا يجب أن يكف العمال الكوردستاني عن هكذا أعمال»، داعياً PKK إلى فهم الرسالة التي نشرها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في 2 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري وحرم فيه القتال بين الأخوة.