صدر حديثا من النجف الأشرف ……

أصدر سماحة آية الله الفقيه السيد أبو الحسن حميد المقدس الغريفي حفظه الله – وهو أحد أساتذة الدراسات العليا (البحث الخارج) في الحوزة العلمية في النجف الاشرف – كتابه الموسوم تحت عنوان (التطبيع مع الكيان الصهيوني من منظور فقهي) يتضمن بيان الموقف الشرعي من قضية التطبيع وفقا للأدلة والقواعد العامة بدراسة موضوعية معاصرة ، ويناقش فيها أهم الشبهات المؤيدة للتطبيع ، والرد على بعض المواقف المعادية للحوزة العلمية ، وبيان موقف علماء المسلمين عامة ومراجع الشيعة خاصة من قضية فلسطين مع بيان تداعيات التطبيع على الأمة الاسلامية عامة وفلسطين خاصة .

وتجدر الإشارة إلى أنّ الكتاب من القطع الوزيري وعدد صفحاته (٦٠ ) صفحة مقسم على مقدمة ومطالب وخاتمة ، وهو من منشورات مكتب أنصار الحجة الإسلامي، وقد طبع في دار وارث التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في كربلاء .