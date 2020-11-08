قيادي في الاتحاد الوطني لـ PKK: استفدتم من إقليم كوردستان فلا تفكروا في تدميره

أكد قيادي بارز في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن على حزب العمال الكوردستاني PKK ألا يفكر في تدمير جنوب كوردستان طالما أنه يستفيد منه.

وقال الحاج مصيفي إن «الاقتتال الكوردي الكوردي محرم، وقد مضى العهد الذي كنا فيه نلجأ للقتال بدلاً من حل المشاكل على طاولة المفاوضات، لأن الاقتتال البيني الكوردي يعني الدمار، وبطريقة ما سيؤدي إلى زعزعة استقرار كوردستان وتعميق الأزمات والمشاكل.. بدلاً من التفكير بهذه الحرب علينا محاولة حل المشاكل على طاولة المفاوضات».

وأضاف «حزب العمال الكوردستاني هو قوة كوردية، وشخصياً أنا أحترم نضالهم، لكن من الأفضل لهم أن يكونوا لينين. عليهم أن يدركوا أن لدينا اليوم قواتنا الخاصة وحكومتنا وبرلماننا. يجب أن يدرك حزب العمال الكوردستاني أننا في جنوب كوردستان لدينا سلطات دستورية وقانونية وعليه أن يحترمها».

وقال القيادي الكوردي: «إن كانوا يستفيدون من هذا الجزء من كوردستان، فلا ينبغي أن يفكروا في تدميره».

وأكد الحاج مصيفي أن الاقتتال الكوردي الكوردي يعني خسارة كبيرة للكورد، وأن الأعداء هم من سيستفيدون منه.