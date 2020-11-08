مجلس أبوظبي الرياضي يوقع اتفاقية تعاون مع مكتب فخر الوطن

لتقديم امتيازات وخدمات رياضية للعاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم..

8 نوفمبر 2020 ، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة: وقع مجلس أبوظبي الرياضي ومكتب فخر الوطن اتفاقية تعاون يقدم من خلالها المجلس عدداً من الامتيازات والخدمات الرياضية للعاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم، ضمن مساعي المجلس لإبراز التقدير الواجب وتكريم جميع الأبطال الذين يضحون ويعرضون أنفسهم للخطر من أجل صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات وخصوصاً خلال جائحة كوفيد – 19.

وبمقتضى الاتفاقية؛ يقوم مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنوطة بتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية في الإمارة، بتقديم مبادرات وخدمات رياضية فعالة للعاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم، بما يحافظ على صحتهم ولياقتهم البدنية، وذلك لقاء جهودهم الاستثنائية المبذولة لحماية المجتمع.

وتتضمن الامتيازات والخدمات المقدمة إمكانية الدخول المجاني لمباريات كرة القدم في خمسة أندية كبرى في الإمارة عند العودة لاستقبال الجماهير ضمن مدرجات الملاعب، تتضمن نادي العين لكرة القدم، ونادي الجزيرة الرياضي، ونادي الوحدة الرياضي الثقافي، ونادي بني ياس الرياضي، ونادي الظفرة الرياضي الثقافي، بالإضافة لتقديم المزيد من المبادرات والعروض لأبطال الخطوط الأمامية على المدى الطويل.

وتتضمن الأنشطة التي يعمل مجلس أبوظبي الرياضي على توفيرها لأبطال الخطوط الأمامية وعائلاتهم، مشاركة مجانية لعدد 100 شخص لكل فعالية، في مختلف الفعاليات والمنافسات العالمية والمجتمعية التي ينظمها المجلس ضمن أجندته السنوية. كما تشمل المبادرات تسمية سباق مجتمعي للجري باسم خط الدفاع الأول، بالإضافة إلى العديد من الخصومات والعروض الأخرى المقدمة للعاملين والمتطوعين في خط الدفاع الأول على الاشتراكات في الأندية الرياضية والأكاديميات في جميع أنحاء الإمارة.

من جانبه قال سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: “نولي في مجلس أبوظبي الرياضي أهمية كبرى لشراكتنا مع مكتب فخر الوطن ونتعهد من جهتنا بالتعاون لأقصى مدى لدعم وتقدير الجهود الكبيرة التي يقدمها كل العاملين في الخطوط الأمامية والتي لها بالغ الأثر في حياة مواطني الدولة والمقيمين فيها، ونأمل من خلال تقديم مبادراتنا وخدماتنا الرياضية للعاملين في الخطوط الأمامية وأسرهم أن نساعدهم في الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية وأن نعزز من تفاعلهم في المجتمع الرياضي”.

من جانبها قالت الدكتورة مها بركات، المدير العام لمكتب فخر الوطن: “اسعدتنا الاستجابة السريعة من مجلس أبوظبي الرياضي لدعوتنا لتقديم الدعم للعاملين في الخطوط الأمامية، والمساهمة في التخفيف من الضغوط التي يواجهونها هم وعائلاتهم خلال تلك الظروف الاستثنائية. وتؤكد شراكتنا مع المجلس التزام دولة الإمارات بدعم أبطال الخطوط الأمامية في جميع أنحاء الدولة على المدى البعيد”.

ومنذ تأسيسه في يوليو 2020، نجح مكتب فخر الوطن في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 80 ألف شخص من العاملين في خط الدفاع الأول لحماية وسلامة مواطني الدولة ومقيميها، تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الصحي مثل الأطباء والممرضين والصيادلة وطواقم التنظيف والخدمة، بالإضافة إلى خدمات الحماية والوقاية التي تشمل فرق إدارة الأزمات وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم.

وللاستفادة من الامتيازات الجديدة؛ يتعين على العاملين في خط الدفاع الأول التواصل مع أقسام الموارد البشرية في المؤسسات التي يعملون بها للتحقق مما إذا كان قد تم تسجيلهم ضمن قاعدة بيانات مكتب فخر الوطن. وبمجرد التسجيل، يجب على أبطال الخط الأول الاتصال من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] لإكمال عملية التسجيل في مجلس أبوظبي الرياضي والبدء في الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات.

سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي

سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي

الدكتورة مها بركات، المدير العام لمكتب فخر الوطن

مها بركات، المدير العام لمكتب فخر الوطن

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يُرحّب مكتب فخر الوطن بأي جهة حكومية أو خاصة في الدولة مهتمة بتقديم برامج جديدة لدعم وتقدير أبطال الخطوط الأمامية، وذلك من خلال الاتصال عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

لمحة عن مكتب فخر الوطن:

أنشئ مكتب فخر الوطن في يوليو 2020 بمرسوم اتحادي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يعمل المكتب على الاستماع وفهم التحديات والظروف الخاصة التي تواجه أبطال الخطوط الأمامية، وتقديم الحلول والاستجابة لها مباشرةً في المرحلة الحالية وعلى المدى البعيد، بالإضافة إلى إبراز التقدير الواجب وتكريم جميع الأبطال ممن يضحون ويعرضون أنفسهم للخطر لحماية مجتمع دولة الإمارات، والاعتزاز والفخر بهم لما يقدمونه من مثال خالد للإيثار والتضحية.

ويقوم “فخر الوطن” بتنفيذ مهامه بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الحكومية، وشركات القطاعين العام والخاص، وكافة الجهات المعنية وأفراد المجتمع في جميع أنحاء الإمارات، وتقديم مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج الخاصة التي تدعم بشكل مباشر العاملين في الخطوط الأمامية.

وأنشأ مكتب “فخر الوطن” قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة تضم أكثر من 80 ألف شخص من العاملين في خط الدفاع الأول لحماية وسلامة مواطني الدولة ومقيميها على نحو فعال في مكافحة جائحة كوفيد-19، حيث يعتبر هذا السجل الجديد إنجازا هاماً يساهم في رعاية ودعم أولئك الذين وضعوا أنفسهم في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات، للمحافظة على صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات.

وأنشأت قاعدة البيانات من قبل مكتب “فخر الوطن” بناءً على معطيات تم جمعها عن الأبطال والعاملين في الخطوط الأمامية من جميع الجهات الحكومية المشاركة في التصدي للجائحة، وذلك على المستوى الاتحادي والمحلي، وكذلك من جميع الكيانات الرسمية المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث ومن كافة المنشآت الطبية المرخصة في الدولة، بحيث تغطي قاعدة البيانات بشكل مفصل ومتكامل كافة العاملين من مواطني الدولة والمقيمين في الخطوط الأمامية لخدمة الدولة، بما في ذلك موظفي القطاعات الطبية وغير الطبية التي تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الصحي مثل الأطباء والممرضين والصيادلة وطواقم التنظيف والخدمة، بالإضافة إلى خدمات الحماية والوقاية التي تشمل فرق إدارة الأزمات وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم والمتطوعين.

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