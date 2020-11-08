محافظ نينوى: إغلاق كافة مخيمات النزوح خلال أيام

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري عن عقد اجتماع موسع، اليوم الأحد ، مع مدراء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية والعسكرية في مبنى قيادة شرطة المحافظة، لغلق كافة مخيمات النزوح في عموم المحافظة.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن الاجتماع تضمن التباحث في آلية تطبيق القرار الصادر من رئاسة الوزراء والخاص بإغلاق جميع مخيمات النازحين في عموم محافظات العراق قبل نهاية العام الحالي، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لتسهيل عودة النازحين والتعاون مع المنظمات الدولية لغرض تقديم المعونة لهم بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين.

لافتاً إلى أن «نينوى ستكثف جهودها لإغلاق هذة المخيمات وعودة كافة النازحين إلى مناطقهم بعد إعادة إعمار واسعة شهدتها مدينة الموصل وضواحيها واستباب الأمن فيها مع عودة الخدمات خلال الشهر الجاري».