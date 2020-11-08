مواقع إخبارية: داعش تسبب بقتل وجرح 500 عراقي خلال 30 يومًا

ترجمة/ حامد أحمد

يقول جوزيف ميكاليف، خبير بالشؤون العسكرية والدولية، في تقرير جديد له نشر في موقع ميليتري Military com الاخباري الاميركي انه بعد مرور أكثر من عام على مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي وخسارة التنظيم آخر معقل له في سوريا في آذار 2019 فان التهديد ما يزال قائما في الشرق الاوسط ومناطق اخرى في العالم حيث يحتفظ التنظيم بمصدر تمويل جيد وانه لا يسعى فقط لتمديد بقائه بل ايضا لتوسيع مجال عملياته على نطاق عالمي.

شهد العام 2020 تصعيدا كبيرا بعدد الهجمات التي نفذها مسلحو داعش في العراق وسوريا وكذلك شمال افريقيا وآسيا الوسطى وهي المناطق الثلاث التي يكثر فيها نشاط التنظيم.

في العراق وسوريا لوحدهما بلغ معدل هجمات داعش ما بين 100 الى 200 هجوم خلال الشهر الواحد. وما بين منتصف تموز وأواسط شهر آب قتل أو جرح ما يزيد على 500 شخص وذلك خلال اكثر من 130 هجوما متفرقا.

وكان أحدث هجوم نُسب لداعش في العراق مؤخرا قد شهدته محافظة ديالى شمالي شرق بغداد بتاريخ 27 تشرين الاول الماضي مما اثار تساؤلات حول مدى السيطرة على الامن في المنطقة. حيث شهدت قرية الخيلانية في المقدادية بديالى مقتل شيخ من عشيرة بني كعب كان نشطا في محاربته لداعش فضلا عن اربعة اشخاص آخرين من اقربائه.

وذكر بان الشيخ قد تم قطع رأسه وقام المسلحون بحشو جثته بالمتفجرات التي تسببت بمقتل الذين قدموا لانتشاله.

ويذكر انه خلال العشرة أيام الاخيرة من شهر تشرين الاول نفذ تنظيم داعش هجوما على قرية قرب ناحية جلولاء باستخدام قذائف هاون وقناصين.

وتبنى ايضا المسؤولية عن مقتل اربعة ضباط استخبارات وجرح اثنين آخرين قرب المقدادية فضلا عن ثلاثة آخرين من قوات الحشد عبر نصب نقطة تفتيش وهمية شرق جلولاء. مع تنفيذ هجوم بتفجير عبوة ناسفة على رتل لقوة عشائرية في قرية الوحدة في ضواحي منطقة العظيم في ديالى.

المتحدث الاعلامي للتحالف الدولي ضد داعش، جوز أوريارتي، وفي رده على سؤال حول دعم التحالف للعمليات المضادة لداعش في محافظة ديالى خلال شهر تشرين الاول، قال ان “الدعم الذي نقدمه من الجو عبر الجهد الاستخباري وطائرات الاستطلاع والضربات الجوية والامكانيات الاخرى قد شكلت جزءا حيويا من جهودنا لتمكين القوات الامنية العراقية”.

وقال المتحدث باسم التحالف انه خلال شهر أيلول نفذ التحالف الدولي سبع ضربات جوية ضد اهداف لداعش في العراق تخللتها 16 عملية مشاغلة قتل خلالها 18 مسلح وتدمير ستة مخازن اسلحة مع تدمير اربعة انفاق.

من جانب آخر يقول الخبير ميكاليف، انه حاليا لا توجد اي منطقة سكنية كبرى أو أي تجمع سكاني مهم تحت سيطرة مباشرة لاي فرع من فروع تنظيم داعش في العالم، وقد تقلصت الان مساحة الاراضي التي يتواجد فيها داعش الى اقل من 2000 كم مربع حول العالم بعد ان كان يسيطر على اكثر من 100000 كم مربع من الاراضي خلال العام 2017.

ويضيف ميكاليف ان داعش يتواجد الان حول العالم من خلال خلايا صغيرة تنفذ هجمات ضد مسؤولين محليين وحكوميين، وتنشط في تنفيذ عمليات اجرامية مثل اختطاف وتهريب وسرقة وابتزاز لتمويل عملياتها، وهو ما يقوم به التنظيم الان في العراق وسوريا ودول شمال افريقيا وباكستان والهند.

واخيرا فانه يٌقدّر ان ما بين ثلث الى ثلثي اعضاء داعش الذين حاربوا في التنظيم والبالغ عددهم نحو 50000 شخص هم ما يزالون على قيد الحياة. وهذه المجموعة تضم خيرة المسلحين المدربين والمتمرسين على خوض المعارك.

وما يتعلق بتمويلات داعش فانه يعتقد بان التنظيم كان يمتلك خلال ذروة قوته ما بين مليار الى 2 مليار دولار. وما يزال التنظيم يتمتع بمصدر تمويل جيد. ورغم انه فقد موارده من خلال تهريب النفط من حقول نفط في سوريا والعراق وانشطة تمويل اخرى، فانه ما يزال يمتلك خزائن غنية والعثور على موارد تمويل جديدة.

تعتقد اجهزة المخابرات الاميركية ان تنظيم داعش تمكن من الحصول على ما يقارب من 400 مليون دولار عبر انشطة غسيل اموال من خلال مؤسسات تركية مختلفة. فضلا عن ذلك فان مبلغ آخر بمقدار 250 مليون دولار حصل عليه داعش خلال عمليات غسيل اموال في العراق عبر استثمارات في مشاريع عراقية شرعية.

وتشير المعلومات الامنية الى ان التنظيم مايزال يقوم باعمال تهريب الآثار المسروقة في العراق وسوريا وتمدد نشاطه هذا عبر افريقيا الشمالية واجزاء من آسيا، فضلا عن استمراره بتنفيذ عمليات اختطاف وسرقات في العراق وسوريا، وتشير معلومات استخبارية اوروبية واميركية بانها تقدر المبالغ التي يجنيها التنظيم من هذه الانشطة ما بين 200 مليون الى 500 مليون دولار.

عن: موقع مليتري كوم وموقع المونيتر