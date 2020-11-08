موقف العراق الوبائي خلال يوم: 3002 حالة شفاء مقابل 2530 اصابة و44 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد (08 تشرين الثاني 2020)، الموقف الوبائي اليومي الخاص بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وبحسب بيان الوزارة فإنه “تم تسجيل 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي 498549”.

وأضافت، أن “3002 حالة شفاء جديدة من الفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 428928 في عموم العراق”.

وأشارت إلى أنه “تم تسجيل 44 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة ماضية، ليرتفع عدد الوفيات الكلي منذ ظهور الوباء إلى 11327”.