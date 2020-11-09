ادانة عربية للهجوم الارهابي على مرتكز أمني جنوبي بغداد

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أدان السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكدَّ رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، مُشدداً على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وفي ذات السياق ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي قد اعلنت اليوم الاثنين التاسع من نوفمبر 2020 م الجاري بان مجموعة إرهابية مكونة مِن (4 ) اربعة أشخاص قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس الاحد، بالتعرض لنقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد

وأدى الهجوم بحسب البيان إلى مقتل 4 وإصابة 3 آخرين أحدهم غادر المستشفى صباح اليوم الاثنين ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

ومن الجدير ذكره بان الصحوة جزء من الحشد العشائري المنضوي تحت قيادة الجيش. وخلال الحرب على تنظيم داعش في العراق تشكلت فصائل مسلحة تم إدماجها في الجيش لاحقا

ورغم إعلان العراق القضاء على تنظيم داعش قبل 3 سنوات إلا أن فلول التنظيم الإرهابي لا تزال تمثل تحديا للسلطات وتشن بين الفينة والاخرى هجمات على الجيش والشرطة.