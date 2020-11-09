اصابة قائد المنتخب العراقي ولاعب آخر بفيروس كورون

‭ ‬اعلن‭ ‬المدير‭ ‬الاداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬باسل‭ ‬كوركيس‭ ‬الاحد‭ ‬عن‭ ‬اصابة‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬ومهاجمه‭ ‬علاء‭ ‬عبد‭ ‬الزهرة‭ ‬وزميله‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬بعد‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجتهما‭ ‬إيجابية‭ ‬بعد‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬اجريت‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭. ‬وقال‭ ‬كوركيس‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تأكدت‭ ‬اليوم‭ ‬اصابة‭ ‬اللاعبين‭ ‬علاء‭ ‬عبد‭ ‬الزهربرة‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬وزميله‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬حيث‭ ‬اثبتت‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬تلك‭ ‬الاصابة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬كوركيس‭ ‬وهو‭ ‬احد‭ ‬اعمدة‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬المكسيك‭ ‬1986‭ ‬‮«‬اللاعبان‭ ‬يخضعان‭ ‬الآن‭ ‬للحجر‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬منزليهما‭ ‬وهما‭ ‬يتمتعان‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬وسيواصلان‭ ‬فترة‭ ‬العلاج‮»‬‭. ‬وسيفتقد‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬خدمات‭ ‬اللاعبين‭ ‬عبد‭ ‬الزهرة‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬وعلي‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬منتظرتين‭ ‬امام‭ ‬الاردن‭ ‬واوزبكستان‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬و17‭ ‬تشرين‭ ‬ثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬الامارات‭. ‬وخضع‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬الى‭ ‬فحوصات‭ ‬طبية‭ ‬شاملة‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬الامارات‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬اي‭ ‬توضيح‭ ‬بخصوص‭ ‬اصابة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المذكورين‭ ‬من‭ ‬ادارة‭ ‬نادي‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيث‭ ‬يمثلان‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وعن‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬تتخذ‭ ‬داخل‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬زار‭ ‬تدريبات‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الشعب‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يلتقي‭ ‬اللاعبين‭ ‬المذكورين‭ ‬المصابين‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬كوركيس،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬التدريبات،‭ ‬علمنا‭ ‬باصابة‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتم‭ ‬استبعادهما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يلتقيا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‮»‬‭.‬