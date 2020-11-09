الديمقراطي والوطني الكوردستانيين: حماية إقليم كوردستان واجب كافة الأطراف

أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، في بيان مشترك بعد اجتماعهما في أربيل، أن حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان هو واجب على كافة الأطراف.

وعقد أكبر حزبين في الإقليم، اليوم، اجتماعاً بإشراف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وحضور الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني.

خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية بشكل عام وأوضاع العراق وإقليم كوردستان بشكل خاص والمشاكل والأزمات التي تواجه مواطني الإقليم سواء من الناحية الاقتصادية أو تفشي جائحة «كورونا».

وأكد نيجيرفان بارزاني على ضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف السياسية في إقليم كوردستان وخصوصاً بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، حيث أبدى استعداد رئاسة الإقليم لدعم العمل المشترك بين الجانبين.

وشدد الاجتماع على ضرورة العمل بجدية وبروح المسؤولية إزاء العملية السياسية وإدارة الحكم في إقليم كوردستان.

واتفق الجانبان على ضرورة العمل مع كافة القوى السياسية بجدية وبخطوات عملية لحل كافة الخلافات والمشاكل وبذل كافة المساعي لمواجهة الأوضاع الحالية ودعم مؤسسات الإقليم.

كما أكد الجانبان ضرورة احترام كيان إقليم كوردستان السياسي والدستوري فيما وشددا على أن حماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان هو واجب كافة الأطراف.

وعبر الجانبان عن تأييدهما للتحضيرات التي تجريها الحكومة الاتحادية لإجراء انتخابات مبكرة فيما شددا على أهمية استمرار التنسيق بين الإقليم وبغداد.

وعبر الجانبان عن التزامهما الكامل بالإتفاقات السياسية والإدارية بين الجانبين وضمنها موضوع اللامركزية في إقليم كوردستان فيما أكد الطرفان الالتزام ببرنامج عمل الحكومة الحالية لتطبيق اللامركزية وتوزيع السلطات وتحمل المسؤولية المشتركة ومكافحة الروتين في تسيير أمور المواطنين وتقديم المشاريع الخدمية العامة.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار العمل المشترك لتنفيذ كامل الاتفاقيات وإقرار الآليات المناسبة بهذا المنحى.

وفي الختام تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل المشترك والتنسيق داخل مؤسسات الإقليم الذي يهدف إلى خدمة المواطنين وتجاوز الاوضاع الصعبة التي يعاني منها مواطنو إقليم كوردستان.