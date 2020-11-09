العراق: أسلوب جديد في ملاحقة عناصر داعش

قالت العمليات المشتركة العراقية، إنها اعتمدت أسلوبا جديدا في العملية العسكرية التي انطلقت لتعقب بقايا عناصر داعش الإرهابية في سلسلة جبال مكحول والخانوكة شمال البلاد.

وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن الطلعات المشاركة اعتمدت تكتيك وأسلوب جديد في العملية الأمنية في سلسلة جبال مكحول وهو أسلوب الحسم وتطهير المنطقة ووضع الأبراج والكاميرات الحرارية لضمان عدم عودة الإرهابيين.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من قتل عدد من الإرهابيين بينهم قيادات في صفوف داعش إضافة إلى العثور على الكثير من الأسلحة والمدافع و القذائف.

وكانت قد أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق من اليوم الأحد، انطلاق عملية واسعة لملاحقة بقايا داعش في سلسلة جبال مكحول وخانوكة.