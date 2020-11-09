الكاظمي يوجه بغلق المعابر الحدودية غير الرسمية

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس، ضرورة إغلاق المعابر غير الرسمية لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته (المدى)، ان الاخير “التقى في مكتبه رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي لمناقشة عدة مواضيع ذات الصلة بعمل المنافذ الحدودية”.

وشدد الكاظمي خلال اللقاء على “أهمية إغلاق المعابر غير الرسمية، لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي”، مضيفا العمل على “إنشاء المختبرات الفاحصة للبضائع المستوردة وإخضاعها إلى محددات عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وأهمية التنسيق المشترك بين الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحصول على التكامل وحسن الأداء مما ينعكس إيجابًا في تحقيق الإيرادات الداعمة للموازنة الاتحادية ومكافحة التهريب والتزوير والهدر بالمال العام”.

كما أكد اللقاء على “أهمية إعمار المنافذ الحدودية لتكون واجهة حضارية، وكذلك محاسبة الكوادر الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.