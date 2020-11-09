الكوي هيربس يفتك بأسماك بابل مجددًا

أعلنت مديرية بيطرة بابل نفوق أسماك بسبب مرض فايروسي يدعى الكوي هيربس فايروس، مؤكدة أنه لا ينتقل للإنسان.

وخلال زيارة الفرق المختصة للأقفاص العائمة ما بين الجسر الشمالي والطاقة، أكدت هذه الفرق أن الإصابة تحدث سنويًا في هذه المنطقة لكثافة التربية فيها، ولوقوعها في مجرى النهر حيث تتأثر بالاصابات الآتية من أعالي الفرات، حسب بيان صادر عن الدائرة تلقته (المدى). وأصدرت بيطرة بابل عدة توجيهات وتوصيات للسيطرة واحتواء اصابات المرض مع التأكيد ان مرض الكوي هيربس فايروس لا ينتقل للانسان، حسب البيان.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد أعلنت تسجيل إصابات بمرض كوي هيربس الفايروسي بالأسماك في أكثر من محافظة بالبلاد. وأشارت إلى أن بؤرة المرض الفايروسي ظهرت بالأسماك في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محدودة من بغداد.

والكوي هربس مرض قاتل للأسماك يتسبب في نفوقها خاصة أسماك الكارب، وقد أدى في السنوات القليلة الماضية، إلى نفوق كميات كبيرة منها في العراق.