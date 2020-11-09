Posted on by

الكوي هيربس يفتك بأسماك بابل مجددًا

أعلنت مديرية بيطرة بابل نفوق أسماك بسبب مرض فايروسي يدعى الكوي هيربس فايروس، مؤكدة أنه لا ينتقل للإنسان.

وخلال زيارة الفرق المختصة للأقفاص العائمة ما بين الجسر الشمالي والطاقة، أكدت هذه الفرق أن الإصابة تحدث سنويًا في هذه المنطقة لكثافة التربية فيها، ولوقوعها في مجرى النهر حيث تتأثر بالاصابات الآتية من أعالي الفرات، حسب بيان صادر عن الدائرة تلقته (المدى). وأصدرت بيطرة بابل عدة توجيهات وتوصيات للسيطرة واحتواء اصابات المرض مع التأكيد ان مرض الكوي هيربس فايروس لا ينتقل للانسان، حسب البيان.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد أعلنت تسجيل إصابات بمرض كوي هيربس الفايروسي بالأسماك في أكثر من محافظة بالبلاد. وأشارت إلى أن بؤرة المرض الفايروسي ظهرت بالأسماك في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محدودة من بغداد.

والكوي هربس مرض قاتل للأسماك يتسبب في نفوقها خاصة أسماك الكارب، وقد أدى في السنوات القليلة الماضية، إلى نفوق كميات كبيرة منها في العراق.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close