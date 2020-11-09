(بالصور) واصفة إياه بـ”الاستراتيجي” .. ميليشيات الحشد تبدأ بإنشاء ساتر وخندق على حدود العراق مع السعودية

ميليشيات الحشد ذكرت في بيان لها، ان “قوات اللواء 26 بالحشد الشعبي شرعت، بإنشاء ساترٍ ترابيّ يحاذيه خندقٌ على طول الشريط الممتدّ من منفذ عرعر الحدوديّ وصولاً الى ناحية النخيب كمرحلةٍ أولى، على أن تعقبه مراحل أُخَر حسب خطّة عملٍ وُضِعت لهذا الغرض، من أجل زيادة التحصينات الأمنيّة والحيلولة دون وقوع أيّ خرقٍ أمنيّ”.

موضحة ، ان “الساتر يعد من الأعمال الاستراتيجيّة التي ينفذها اللواء 26 بالحشد الشعبي والذي يهدف إلى تقطيع أوصال الصحراء أمام المجاميع الإرهابيّة وقطع التواصل بين هذه المجاميع في الصحراء الغربيّة، ويُنهي إمكانيّة تواصلها مع صحراء الوسط والجنوب، ويُعدّ واحداً من أهمّ الحواجز الأمنيّة التي تُقام في العراق، لكونه سيُسهم في تأمين صحراء شاسعة تناهز مساحتها ثلث مساحة البلد” وفق البيان.

مضيفاً ، ان “طول الساتر يبلغ (120 كلم) وارتفاعه (3 أمتار) وعرض قاعدته (4 أمتار) ويبلغ عمقُ الخندق (1.30 م)، وقد بلغت نسبةُ ما تمّ إنجازه من العمل 10% لمسافةٍ تُقدّر بأكثر من (15 كم)”.

يذكر أن العلاقات العراقية – السعودية شهدت في غضون العامين الماضيين نقلة نوعية على كل المستويات السياسية والاقتصادية، حيث تم تأسيس مجلس أعلى للعلاقات بين البلدين ، ووصل وفد وزاري سعودي رفيع بقيادة وزيري الصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي إلى بغداد، اليوم الأحد، في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة.