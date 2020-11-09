(بالفيديو) حلا الترك تصدم جمهورها.. ومتابعون: راحت البراءة

فاجأت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك الجمهور بسبب التغيير الكبير الذي طرأ في ملامح وجهها، مشيرين إلى أنها قد خضعت لعمليات تجميل، وهو ما أفقدها براءتها وجمالها.

فاجأت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك الجمهور بسبب التغيير الكبير الذي طرأ في ملامح وجهها، مشيرين إلى أنها قد خضعت لعمليات تجميل، وهو ما أفقدها براءتها وجمالها.

وأطلت حلا على جمهورها من خلال نشرها لمقطع فيديو من أغنيتها الجديدة والتي نشرتها عبر “إنستغرام” بشكلها الجديد، وهو ما جعل البعض يشبهها بزوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة، خاصة أنها ظهرت بوجه منحوت ونحيف مثل الأخيرة، على عكس طبيعة وجهها المستدير.

وأعرب أحد متابعيها عن استيائه من ذلك قائلا:”راحت البراءة.. سحبت خدودها وصارت شبه دنيا بطمة”، ووافقه الرأي متابع آخر:”هذي شلون تحولت جذي..صارت شبه دنيا بطمة” .

كما علقت إحدى المتابعات:”وين الطفلة الحلوة والله ماشفته.. كأن مسوية تجميل والله ماعرفتها”، وأضاف متابع آخر :”هاي شلون صايرة كأنها مبدلة رأسها.. راحت البراءه كلها”.

في غضون ذلك كانت منى السابر والدة حلا الترك، قد قامت بتوجيه رسائل لابنتها عبر مواقع التواصل، نظرا لعدم قدرتها على التواصل معها بشكل مباشر، وسط تجاهل تام من قبل الفنانة وذلك من خلال نشر منی صورة قديمة من طفولة ابنتها حلا مؤخرا، ألمحت فيها إلى عقوق الأخيرة تجاهها، وكتبت على الصورة الآية القرآنية :” وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي إرحمهما كما ربياني صغيرا”، فأثارت حالة من الجدل بين الجمهور الذين تساءلوا عن طبيعة علاقتها بابنتها.