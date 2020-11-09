بايدن‭ ‬يستعد‭ ‬لتحدي‭ ‬الاغلبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ ويعتزم‭ ‬اشراك‭ ‬بعض‭ ‬الجمهوريين‭ ‬في‭ ‬حكومته

الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬يتجاهل‭ ‬الاشارة‭ ‬الى‭ ‬إيران‭ ‬وروحاني‭ ‬يدعوه‭ ‬لتعويض‭ ‬واشنطن‭ ‬عن‭ ‬أخطائها

طهران‭ – ‬ ‬واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

يستعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬خوض‭ ‬معركة‭ ‬سياسية‭ ‬كبيرة‭ ‬جديدة‭ ‬بحلول‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬لاستعادة‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬وذلك‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬إصلاحات‭ ‬طموحة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تحسم‭ ‬معركة‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬فرعية‭ ‬مزدوجة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جورجيا‭. ‬فيما‭ ‬يستعد‭ ‬بايدن‭ ‬الرجوع‭ ‬عن‭ ‬قرارات‭ ‬اساسية‭ ‬لسلفة‭ ‬ترامب‭ ‬منها‭ ‬العودة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬واتفاقية‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬وقيادة‭ ‬خلية‭ ‬عظيمة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجائحة‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬اي‭ ‬اشارة‭ ‬نحو‭ ‬ايران‭ ‬فيما‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬الديموقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأميركية‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬فرصة‮»‬‭ ‬لواشنطن‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أخطاء‮»‬‭ ‬عهد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬سياسة‭ ‬ضغوط‭ ‬وعقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قاسية‭ ‬حيال‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقال‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للرئاسة‭ ‬الإيرانية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬المؤذية‭ ‬والخاطئة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مدانة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬لقيت‭ ‬معارضة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬ثمة‭ ‬فرصة‭ ‬للإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬المقبلة‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬أخطائها‭ ‬السابقة‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬مسار‭ ‬احترام‭ ‬الالتزامات‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬واتبع‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬الحكم‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬إيران،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬منذ‭ ‬قراره‭ ‬الانسحاب‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬وإعادة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قاسية‭ ‬عليها‭. ‬وقامت‭ ‬طهران‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي،‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬الالتزامات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬والصين‭ ‬وألمانيا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬وخلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬أعرب‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬لدى‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬خوض‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬موثوق‭ ‬به‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه،‭ ‬وإمكان‭ ‬العودة‭ ‬للاتفاق‭ ‬المعروف‭ ‬رسميا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المحلية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬مقاومته‭ ‬البطولية‭ ‬للحرب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المفروضة‭ (‬عليه‭)‬،‭ ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬الضغوط‭ ‬القصوى‭ ‬الأميركية‭ ‬محكومة‭ ‬بالفشل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬كتب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬يراقب‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬القادة‭ ‬الجدد‭ ‬سيتخلون‭ ‬عن‭ ‬الأسلوب‭ ‬المدمر‭ ‬وغير‭ ‬القانوني‭ ‬والبلطجي‭ ‬للنظام‭ ‬الراحل‭ ‬ويختارون‭ ‬التعددية‭ ‬والتعاون‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬أم‭ ‬لا‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬هو‭ ‬المهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬ما‭ ‬زال‭ ‬هناك‭ ‬مقعدان‭ ‬لم‭ ‬يحسما‭ ‬بعد‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يقلب‭ ‬الغالبية‭ ‬إلى‭ ‬المعسكر‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬اقرار‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬بدون‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬أيضا‭ ‬بسلطة‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬التعيينات‭ ‬الرئاسية‭: ‬الوزراء‭ ‬والسفراء‭ ‬والقضاة،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭.‬

وقال‭ ‬زعيم‭ ‬الأقلية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬تشاك‭ ‬شومر‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬والآن‭ ‬نربح‭ ‬جورجيا‭ ‬ونغير‭ ‬العالم‭!‬‮»‬‭.‬بعد‭ ‬الاحتفال‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬يباشر‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأحد‭ ‬استعداداته‭ ‬لانتقاله‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬أولويتين‭: ‬مكافحة‭ ‬الوباء‭ ‬وإعادة‭ ‬توحيد‭ ‬أميركا‭ ‬المنقسمة‭. ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬قادة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بانتخاب‭ ‬هذا‭ ‬المرشح‭ ‬الديموقراطي‭ ‬مقدمين‭ ‬تناقضا‭ ‬صارخا‭ ‬مع‭ ‬صمت‭ ‬المعسكر‭ ‬الجمهوري‭ ‬الذي،‭ ‬مثل‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته،‭ ‬يرفض‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالهزيمة‭. ‬واذ‭ ‬ادعى‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬تزوير‮»‬‭ ‬انتخابي‭ ‬بدون‭ ‬تقديم‭ ‬أدلة،‭ ‬وعد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بزيادة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬سيتخذها‭. ‬لكن‭ ‬فرص‭ ‬نجاحه‭ ‬ضئيلة،‭ ‬والديموقراطيون‭ ‬الذين‭ ‬فجّروا‭ ‬فرحهم‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى،‭ ‬لا‭ ‬يبالون‭.‬

ومن‭ ‬دون‭ ‬توجيه‭ ‬أي‭ ‬كلمة‭ ‬إلى‭ ‬خصمه،‭ ‬احتفل‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬بفوزه‭ ‬المقنع‮»‬‭ ‬ومد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يده‭ ‬إلى‭ ‬ناخبي‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يتفهم‭ ‬‮«‬خيبة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬حماسي‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬بولاية‭ ‬ديلاوير‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬كبير‭ ‬تجمع‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬احتفالي‭.‬

وأعلن‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬للرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬تشكيل‭ ‬خلية‭ ‬أزمة‭ ‬خاصة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ‭ ‬الذي‭ ‬اودى‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬237‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وهذه‭ ‬الخلية‭ ‬ستضمّ‭ ‬علماء‭ ‬وخبراء‭ ‬وستكون‭ ‬مكلفة‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬خطّة‭ ‬تدخل‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬تنصيبه‭.‬

وتم‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬تدابير‭ ‬عدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الوباء‭ ‬أبرزها‭ ‬إجراء‭ ‬حملة‭ ‬فحوص‭ ‬وطنية‭ ‬وجعل‭ ‬الكمامة‭ ‬إلزامية‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬الفدرالية‭ ‬ومجانية‭ ‬اللقاح‭ ‬المستقبلي‭. ‬ويعتزم‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أيضا‭ ‬إلغاء‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬يعتزم‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬إعادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬وإلغاء‭ ‬المرسوم‭ ‬المتعلق‭ ‬بالهجرة‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬ذات‭ ‬أغلبية‭ ‬مسلمة‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الأميركية‭.‬

وستدخل‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬التي‭ ‬اختارها‭ ‬لمنصب‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬التاريخ‭ ‬بصفتها‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تشغل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭. ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬السناتورة‭ ‬السوداء‭ ‬عن‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬واشادت‭ ‬بـ»أجيال‭ ‬النساء‮»‬‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأصول،‭ ‬التي‭ ‬‮«‬مهدت‭ ‬الطريق‮»‬‭ ‬لها‭.‬

مرددا‭ ‬خطابه‭ ‬الموحد،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تضم‭ ‬حكومته‭ ‬ممثلين‭ ‬للجناح‭ ‬اليساري‭ ‬للحزب‭ ‬والوسطيين‭ ‬وربما‭ ‬بعض‭ ‬الجمهوريين‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬والتي‭ ‬ستحدد‭ ‬في‭ ‬اقتراع‭ ‬محموم‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬خياراته‭. ‬فإذا‭ ‬احتفظ‭ ‬الجمهوريون‭ ‬بالغالبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬قد‭ ‬يرفض‭ ‬زعيمهم‭ ‬ميتش‭ ‬ماكونيل‭ ‬ترشيح‭ ‬شخصيات‭ ‬لا‭ ‬تروق‭ ‬له‭ ‬كثيرا‭.‬

وسيؤثر‭ ‬موقف‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬هوامش‭ ‬عمل‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬فمن‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬الوكالات‭ ‬الفدرالية،‭ ‬يحتاج‭ ‬الامر‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬إداري‭ ‬يفعل‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭.‬

وقد‭ ‬يتأخر‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬الجمهوري‭ ‬الاعتراف‭ ‬بهزيمته،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬‮«‬النجاح‮»‬‭ ‬جوهر‭ ‬خطابه‭.‬

وفي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬مستعدا‭ ‬بعد‭ ‬للإقرار‭ ‬بهزيمته،‭ ‬كرر‭ ‬ترامب‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬مزاعم‭ ‬‮«‬الانتخابات‭ ‬المسروقة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬توجهه‭ ‬لممارسة‭ ‬لعبة‭ ‬الغولف‭.‬

هنأ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بانتخابه‭ ‬رئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لطي‭ ‬صفحة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬ودعوه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭.‬

حتى‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬وصف‭ ‬بايدن‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬صديق‭ ‬عظيم‭ ‬لإسرائيل‮»‬،‭ ‬وتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ذروات‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مع‭ ‬استثناءات‭ ‬نادرة،‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬المعسكر‭ ‬الجمهوري‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بعد‭. ‬وقال‭ ‬السناتور‭ ‬ليندسي‭ ‬غراهام‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الاحد‭ ‬مخاطبا‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتنازل‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬سيدي‭ ‬الرئيس،‭ ‬حارب‮»‬‭.‬

والتزم‭ ‬معظم‭ ‬اعضاء‭ ‬الكونغرس‭ ‬المنتخبين‭ ‬الصمت‭ ‬المطلق‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬وسيكون‭ ‬تعاونهم‭ ‬أساسيا‭ ‬لتجنب‭ ‬شلل‭ ‬المؤسسات‭.‬

لكن‭ ‬التحديات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬محاربة‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬وخطة‭ ‬مساعدات‭ ‬اقتصادية‭ ‬واسعة‭ ‬والمناخ‭ ‬والهجرة‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭…‬

واحتفظ‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬بالغالبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬بيتني‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬كليرمونت‭ ‬ماكينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الكونغرس‭ ‬المنقسم،‭ ‬‮«‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬بايدن‭ ‬مواجهة‭ ‬الواقع،‭ ‬هناك‭ ‬حدود‭ ‬لما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

والمعركة‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬ستكون‭ ‬محتدمة‭. ‬اذ‭ ‬لم‭ ‬يكتمل‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ولا‭ ‬يتقدم‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إلا‭ ‬بفارق‭ ‬بسيط‭.‬

لم‭ ‬تصوت‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬لمرشح‭ ‬ديموقراطي‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1992‭ ‬لكن‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬تغير‭ ‬آراء‭ ‬الناخبين‭ ‬والجهود‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬لحشد‭ ‬الناخبين‭ ‬من‭ ‬الأقليات،‭ ‬بدأ‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬يحلمون‭ ‬بالفوز‭ ‬بهذين‭ ‬المقعدين‭. ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬الحماسة‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬