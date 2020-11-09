بحضور محافظ نينوى.. وزيرة الهجرة تبحث مع السفيرة النرويجية خطة الطوارئ الخاصة بغلق المخيمات

التقت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو بسعادة السفيرة النرويجية السيدة تون ألرس، ومبعوثة وزارة الخارجية النرويجية الخاصة بالعراق وسوريا هيلدا هارالدستاد ، والقائم بالأعمال النرويجي السيد روار هوجسدال، بحضور محافظ نينوى السيد نجم الدين الجبوري ، وجرت خلال اللقاء مناقشة خطة طوارئ الوزارة الخاصة بغلق المخيمات، لاسيما الموجودة في محافظة نينوى، وبحث سبل تسهيل اجراءات عودة النازحين والخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة .

وقالت السيدة الوزيرة خلال اللقاء ان ” المدن التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الإجرامية تحتاج الى جهود جبارة من قبل الجميع لإعادة اعمارها ، فضلا عن تقديم المساعدات الاغاثية والانسانية للاسر النازحة وتشجيعهم على العودة ” .

وبينت السيدة جابرو :” ان الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات الغذائية للنازحين بعد عودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية، كما تواصل متابعة اوضاعهم “.

من جانبها اكدت سعادة السفيرة النرويجية اهتمام بلادها المتواصل بتعزيز العلاقة الثنائية مع العراق ومواصلة دعمها له في جميع المجالات لتعزيز الشراكة بين العراق والنرويج ، مشيدة في الوقت ذاته بانجازات الوزارة وماقدمته من دعم لفئات عنايتها على الصعيدين المادي والمعنوي، سيما خلال فترة دخول عصابات داعش الأجرامية لبعض محافظات العراق ونزوح الملايين منها .

الى ذلك اشاد محافظ نينوى نجم الجبوري بجهد الوزارة بصورة عامة والسيدة الوزيرة بشكل خاص بعد الانجاز الذي حققته خلال هذه الفترة القصيرة من خلال اعلانها اغلاق جميع المخيمات في المحافظة في القريب العاجل