كيف‭ ‬ستكون‭ ‬حياة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض؟

كولومبيا،‭ ‬كارولاينا‭ ‬الجنوبية‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لم‭ ‬يفكر‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الإنتخابية‭ ‬أبدا‭ ‬بالهزيمة‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬حرمانه‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬فترة‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭ ‬سيضطر‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬بهذا‭ ‬السؤال‭ ‬الشائك‭: ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬حياته‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬المقبل؟

فعندما‭ ‬كان‭ ‬يستحضر‭ ‬حياته‭ ‬قبل‭ ‬دخول‭ ‬السياسة،‭ ‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬يردد‭ ‬دائما‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬كنت‭ ‬أعيش‭ ‬حياة‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يدفعه‭ ‬شغفه‭ ‬المزعوم‭ ‬بلعبة‭ ‬الغولف‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الأخضر‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الاجتهاد‭. ‬فيوم‭ ‬السبت،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬شبكات‭ ‬التلفزة‭ ‬الأميركية‭ ‬تعلن‭ ‬هزيمته،‭ ‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬ناديه‭ ‬في‭ ‬بولاية‭ ‬فيرجينيا‭.‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية،‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تخيل‭ ‬سيناريو‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭: ‬الانسحاب‭ ‬السري‭ ‬والإختفاء‭ ‬عن‭ ‬الأنظار‭.‬

العودة‭ ‬إلى‭ ‬التلفزيون‭ ‬

خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية،‭ ‬قد‭ ‬يغري‭ ‬التلفزيون‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالعودة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الى‭ ‬الشاشة‭ ‬الصغيرة‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬اسمه‭ ‬معروفا‭ ‬في‭ ‬الثمانينيات‭ ‬والتسعينيات‭ ‬كقطب‭ ‬عقاري،‭ ‬فإن‭ ‬يرنامج‭ ‬‮«‬المبتدئ‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بدخول‭ ‬جميع‭ ‬المنازل‭ ‬الأميركية‭.‬

وتمكن‭ ‬ترامب‭ ‬المنتج‭ ‬المشارك‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الواقعي‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2004‭ ‬و2015،‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬صورة‭ ‬لرجل‭ ‬أعمال‭ ‬قوي‭ ‬وجذاب‭.‬

وفي‭ ‬غرفة‭ ‬اجتماعات‭ ‬كبيرة‭ ‬ببرج‭ ‬ترامب‭ ‬استقبل‭ ‬قطب‭ ‬العقارات‭ ‬مرشحين‭ ‬كان‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬كثر‭ ‬منهم‭ ‬مستخدمًا‭ ‬عبارته‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬معروفة‭: ‬‮«‬أنت‭ ‬مطرود‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬عدة‭ ‬مناسبات‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لمكانة‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الإخبارية،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬‮«‬ترامبية‮»‬‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭.‬

وغرد‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬قائلا‭: ‬المشاهدون‭ ‬‮«‬يريدون‭ ‬بديلاً‭ ‬الآن‭. ‬وأنا‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬فرصة‭ ‬للبدء،‭ ‬إما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬جديدة‭ (‬لكن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأولي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬باهظًا‭) ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القنوات‭ ‬‮«‬الصديقة‮»‬‭ ‬الحالية،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬وان‭ ‬أميركا‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬نيوز‭ ‬ماكس‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭.‬

المحاكم‭ ‬

وبمجرد‭ ‬مغادرته‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصير‭ ‬أفق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬القضائي‭ ‬قاتماً‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

ففي‭ ‬نيويورك،‭ ‬إنّه‭ ‬هدف‭ ‬لتحقيقين‭ ‬قضائيين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬إلى‭ ‬الملاحقة‭.‬

التحقيق‭ ‬الأول‭ ‬جنائي‭ ‬وبدأه‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬سايروس‭ ‬فانس،‭ ‬ويستهدف‭ ‬أعمال‭ ‬الاحتيال‭ ‬الضريبي‭ ‬المحتملة‭ ‬والاحتيال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬والتلاعب‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭.‬

والتحقيق‭ ‬الثاني‭ ‬مدني‭ ‬وبدأته‭ ‬المدعية‭ ‬العامة‭ ‬لولاية‭ ‬نيويورك،‭ ‬ليتيتيا‭ ‬جيمس،‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مجموعة‭ ‬ترامب‭ ‬كذبت‭ ‬بشأن‭ ‬حجم‭ ‬أصولها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬ومزايا‭ ‬ضريبية‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬إجراءات‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭.‬

إغراءات‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬

رغم‭ ‬إخفاقه‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬ولاية‭ ‬ثانية،‭ ‬بعكس‭ ‬أسلافه‭ ‬الثلاثة‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬وجورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش‭ ‬وبيل‭ ‬كلينتون،‭ ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يعان‭ ‬من‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬الإقتراع‭ ‬كما‭ ‬توقعتها‭ ‬بعض‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭.‬

ففي‭ ‬انتخابات‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬وحطمت‭ ‬أرقاماً‭ ‬قياسية،‭ ‬حصل‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬صوت‭ (‬مقابل‭ ‬74‭ ‬مليون‭ ‬لجو‭ ‬بايدن‭) ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يميل‭ ‬نحو‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الحدث‭.‬

ولهذا‭ ‬فمن‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية،‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬حظه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاربع‭ ‬المقبلة‭.‬

ويحظر‭ ‬الدستور‭ ‬الأميركي‭ ‬تولي‭ ‬الرئاسة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬فترتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬ويسمح‭ ‬له‭ ‬بالترشح‭ ‬لاحقا‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭.‬

وسبق‭ ‬لرجل‭ ‬واحد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الرهان،‭ ‬وهو‭ ‬غروفر‭ ‬كليفلاند،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭. ‬فقد‭ ‬انتخب‭ ‬عام‭ ‬1884،‭ ‬وهُزم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1888،‭ ‬ثم‭ ‬انتُخب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1892‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العقبات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬التغلب‭ ‬عليها،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبرز‭ ‬أيضًا‭ ‬مسألة‭ ‬العمر‭. ‬

كان‭ ‬غروفر‭ ‬كليفلاند‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬56‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ولايته‭ ‬الثانية‭. ‬أما‭ ‬ترامب‭ ‬فسيكون‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬78‭ ‬عاما‭.‬

وتحدث‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬الخاص‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬أيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬ميك‭ ‬مولفاني،‭ ‬عن‭ ‬الفكرة‭ ‬صراحة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬أتوقع‭ ‬بوضوح‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬الرئيس‭ ‬منخرطًا‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬مرشحين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‮»‬‭.‬

العودة‭ ‬إلى‭ ‬نفس‭ ‬الطريق؟‭ ‬

بلهجته‭ ‬الاستفزازية‭ ‬والساخرة‭ ‬التي‭ ‬يحبها،‭ ‬ذكر‭ ‬الرئيس‭ ‬ال45‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬عدة‭ ‬‮«‬مسارات‮»‬‭ ‬عن‭ ‬حياته‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬ففي‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬ذكر‭ ‬بنبرة‭ ‬فكاهية‭ ‬إمكانية‭ ‬القيام‭ ‬برحلة‭ ‬برية‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬ميلانيا‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬سأذهب‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬برا‭ ‬مع‭ ‬السيدة‭ ‬الأولى‭. ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سأشتري‭ ‬منزلًا‭ ‬متنقلًا‭ ‬وأسافر‭ ‬مع‭ ‬السيدة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مداخلة‭ ‬أقل‭ ‬رومانسية،‭ ‬توقف‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬لإبداء‭ ‬إعجابه‭ ‬بالشاحنات‭ ‬المتوقفة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬بعيدة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬شاحنات‭ ‬جميلة‭! ‬هل‭ ‬تعتقدون‭ ‬أن‭ ‬بإمكاني‭ ‬ركوب‭ ‬إحداها‭ ‬والذهاب؟‭ ‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬عليك‭ ‬سوى‭ ‬القيادة‭ ‬وقطع‭ ‬الطريق‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬فيلدجز‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مجتمع‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬في‭ ‬فلوريدا،‭ ‬تحدث‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬فرضية‭ ‬تعكس‭ ‬ميلا‭ ‬أكبر‭ ‬للهدوء‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬سأنتقل‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ +‬ذي‭ ‬فيلدجز‭+.‬‭ ‬الفكرة‭ ‬ليست‭ ‬سيئة‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬أنها‭ ‬تروق‭ ‬لي‭ ‬كثيرا‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬خيار‭ ‬آخر‭ ‬أكثر‭ ‬تطرفا‭.‬فقد‭ ‬قال‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الإذلال‭ ‬الذي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيشعر‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬‮«‬جو‭ ‬النعسان‮»‬‭.‬

وخلص‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬سأضطر‭ ‬لمغادرة‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬